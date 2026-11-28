Tại Hội nghị tiếp xúc sau Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI giữa Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang với cử tri 3 xã Mậu Duệ, Đường Thượng, Du Già, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Thị Lan nhấn mạnh yêu cầu giải quyết kiến nghị phải gắn với trách nhiệm cụ thể, nguồn lực và lộ trình thực hiện, để tiếng nói từ cơ sở thực sự được chuyển hóa thành những hành động thiết thực. Những vấn đề dân sinh cần được tháo gỡ từ thực tiễn.

Những vấn đề dân sinh cần được tháo gỡ từ thực tiễn

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tỉnh Tuyên Quang Lý Thị Lan phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri 3 xã Mậu Duệ, Đường Thượng, Du Già

Tại xã Mậu Duệ, một trong những vấn đề được cử tri quan tâm là nguy cơ sạt lở hai bên bờ suối, ảnh hưởng đến đất sản xuất nông nghiệp và an toàn của người dân trong mùa mưa lũ. Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn khảo sát, đầu tư xây dựng tuyến kè từ Pác Luy, thôn Mậu Duệ đến Thâm Tiềng, thôn Nà Sài, với chiều dài khoảng 4km.

Đây không chỉ là kiến nghị về một công trình hạ tầng phòng, chống thiên tai mà còn gắn trực tiếp với sinh kế của người dân. Khi những đoạn bờ suối chưa được gia cố, nguy cơ sạt lở tiếp tục đe dọa đất sản xuất, tài sản và sự an toàn của các hộ dân, nhất là trong điều kiện mưa lũ diễn biến phức tạp.

Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị

Làm rõ kiến nghị này, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết, trước mắt Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với UBND xã Mậu Duệ khảo sát, xác định cụ thể các vị trí sạt lở xung yếu, diện tích đất sản xuất và số hộ dân bị ảnh hưởng. Từ đó, đề xuất quy mô, khái toán kinh phí và thứ tự ưu tiên đầu tư theo từng giai đoạn. Những đoạn ảnh hưởng trực tiếp đến đất sản xuất và an toàn của Nhân dân cần được ưu tiên xem xét. Trong khi chờ đầu tư, địa phương cần kiểm tra, cắm biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm, chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người dân.

Cũng tại địa bàn này, tình trạng xuống cấp của tuyến đường tỉnh ĐT.176B, đoạn qua thôn Kéo Hẻn được cử tri đề nghị sớm kiểm tra, bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp, bảo đảm an toàn giao thông và nhu cầu đi lại, giao thương. Bên cạnh đó, vấn đề hạ tầng ở Mậu Duệ còn gắn với yêu cầu bảo đảm điều kiện sinh hoạt cộng đồng sau sắp xếp thôn, bản. Cử tri cho biết, số thôn của xã đã giảm từ 47 xuống còn 18 thôn, song cơ sở vật chất tại một số địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc kết hợp nhà sinh hoạt cộng đồng.

Lãnh đạo xã Du Già làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm

Trước kiến nghị này, đại diện Sở Xây dựng tỉnh cho rằng, cần rà soát tổng thể trụ sở, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng và tài sản công hiện có; ưu tiên tận dụng, sửa chữa, nâng cấp những công trình còn khả năng sử dụng, tránh đầu tư mới dàn trải. Năm 2026, xã Mậu Duệ đã được phân bổ 720 triệu đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Địa phương cần căn cứ mục tiêu, kế hoạch vốn được giao để ưu tiên sửa chữa, nâng cấp các nhà văn hóa đủ điều kiện, đồng thời lồng ghép nguồn vốn đầu tư công phân cấp, ngân sách xã và các nguồn hợp pháp khác.

Nếu tại Mậu Duệ, hạ tầng giao thông và phòng, chống sạt lở là những vấn đề nổi lên thì tại xã Đường Thượng, nhu cầu bảo đảm nước sinh hoạt lại là mối quan tâm cấp thiết của người dân. Cử tri đề nghị đầu tư hệ thống cấp nước từ khu vực núi Ba Tiên về trung tâm xã Đường Thượng, phục vụ khoảng 1.763 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh; đồng thời cấp nước cho 394 hộ với 1.616 nhân khẩu tại 4 thôn. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 19 tỷ đồng.

Trước đề xuất của cử tri, đại diện UBND tỉnh ghi nhận sự cần thiết của dự án, đồng thời cho biết để có cơ sở xem xét đầu tư, UBND xã Đường Thượng cần phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường khảo sát, đánh giá trữ lượng, chất lượng, tính ổn định của nguồn nước, nhất là trong mùa khô; xác định tuyến dẫn, quy mô công trình, phạm vi thụ hưởng, phương án quản lý, vận hành và tổng mức đầu tư. Trong thời gian chưa có công trình quy mô lớn, xã cần chủ động giải pháp bảo đảm nước sinh hoạt cho khu vực trung tâm, trường học và các thôn thường xuyên thiếu nước.

Không để khó khăn sau sắp xếp ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ công

Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị

Một nhóm vấn đề khác được cử tri phản ánh tại hội nghị liên quan trực tiếp đến giáo dục, y tế và điều kiện hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở. Đây cũng là những lĩnh vực chịu tác động rõ rệt khi địa bàn quản lý rộng hơn, yêu cầu nhiệm vụ tăng lên nhưng điều kiện bảo đảm chưa theo kịp.

Cử tri xã Đường Thượng đề nghị xem xét đầu tư trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để học sinh được học tập tập trung, nâng cao chất lượng giáo dục.

Tại xã Du Già, cử tri tập trung phản ánh những khó khăn về nhân lực, chế độ chính sách và điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Theo đó, cử tri đề nghị tỉnh bổ sung biên chế công chức, viên chức cho các cơ quan, đơn vị còn thiếu sau sắp xếp; đồng thời, quan tâm bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân tại địa bàn xã.

Đại diện các sở, ngành phát biểu làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm

Đại diện Sở Y tế tỉnh cho biết sẽ phối hợp với UBND xã Du Già và Trạm Y tế xã rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, tình trạng sử dụng và nhu cầu khám, chăm sóc sức khỏe của người dân. Từ đó, xác định danh mục thiết bị thực sự cần thiết, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và năng lực chuyên môn của trạm y tế. Trên cơ sở đó, Sở Y tế tổng hợp, đề xuất nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển hoặc các nguồn hợp pháp khác…

Những nội dung được cử tri đặt ra cho thấy, yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ công ở vùng cao không thể chỉ giải quyết bằng việc bổ sung cơ sở vật chất hay giao thêm nhiệm vụ cho cấp xã. Điều quan trọng là phải bảo đảm đồng bộ các điều kiện về nhân lực, kinh phí, trang thiết bị và cơ chế phối hợp, để chính quyền cơ sở thực sự có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của người dân.

Rõ trách nhiệm, lộ trình trong giải quyết kiến nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Thị Lan trân trọng cảm ơn những ý kiến thẳng thắn, cụ thể và trách nhiệm của cử tri 3 xã. Những vấn đề cử tri phản ánh không chỉ là khó khăn riêng của Đường Thượng, Mậu Duệ hay Du Già mà còn là thực tiễn chung ở nhiều xã vùng cao, địa bàn đặc biệt khó khăn. Những hạn chế về giao thông, nước sinh hoạt, trường học, y tế và điều kiện hoạt động của bộ máy cơ sở đều tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân cũng như hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Thị Lan tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Từ thực tiễn đó, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Lý Thị Lan nhấn mạnh, hoạt động tiếp xúc cử tri không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận kiến nghị mà còn giúp ĐBQH có thêm căn cứ thực tiễn để tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật. Đặc biệt, những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cần được phản ánh kịp thời, để chính sách khi ban hành thực sự phù hợp với điều kiện tổ chức thực hiện tại cơ sở.

Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát tại xã Đường Thượng về tình hình triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh lưu ý, phân cấp, phân quyền phải đi đôi với bảo đảm nguồn lực và năng lực tổ chức thực hiện. Khi nhiệm vụ được chuyển giao về cấp xã, cần đồng thời tính toán đầy đủ điều kiện về nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất và hướng dẫn chuyên môn. Nếu chỉ giao nhiệm vụ mà không có nguồn lực tương ứng thì chính quyền cơ sở sẽ gặp khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả thực thi chính sách.

Đối với những kiến nghị liên quan đến hạ tầng thiết yếu, nhất là tình trạng thiếu nước sinh hoạt, sạt lở và xuống cấp các tuyến đường, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Lý Thị Lan đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, xác định rõ những vấn đề cấp bách, những nội dung thuộc thẩm quyền cấp xã để chủ động giải quyết. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện hồ sơ, phương án và đề xuất nguồn lực đối với những công trình vượt quá khả năng cân đối của địa phương.

Với lĩnh vực giáo dục và y tế, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các địa phương rà soát cụ thể nhu cầu, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ và khả năng tổ chức thực hiện. Riêng đối với y tế cơ sở, việc đầu tư trang thiết bị phải gắn với bảo đảm nhân lực có chuyên môn, bởi nếu có thiết bị nhưng thiếu bác sĩ, nhân viên y tế đủ năng lực vận hành thì hiệu quả đầu tư sẽ không đạt như mong muốn.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Thị Lan cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm giải trình và giải quyết kiến nghị của các sở, ngành. Theo đó, đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, hoàn thiện trả lời bằng văn bản, nhất là đối với những vấn đề chưa xác định rõ phương án thực hiện, mốc thời gian, nguồn vốn và cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì. Những nội dung chưa thể bố trí nguồn lực đầu tư ngay cần được đưa vào kế hoạch xem xét, xác định lộ trình phù hợp, tránh tình trạng kiến nghị được tiếp thu nhưng không rõ thời điểm giải quyết.

Đồng thời, các sở, ngành cần tăng cường hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cấp xã, nhất là đối với những nhiệm vụ đã có chủ trương, kế hoạch hoặc văn bản hướng dẫn của tỉnh nhưng địa phương vẫn còn lúng túng. Việc hướng dẫn phải cụ thể, đi vào từng khâu như chuẩn bị hồ sơ, xác định nguồn vốn, trình tự và phương án tổ chức thực hiện. Đối với những lĩnh vực chưa có đại diện cơ quan chuyên môn tham dự hội nghị, các đơn vị liên quan cần nghiêm túc tiếp nhận đầy đủ ý kiến cử tri, phối hợp với UBND tỉnh để có phương án trả lời, giải quyết.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Thị Lan cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền 3 xã phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm; rà soát sát nhu cầu thực tế, xác định rõ thứ tự ưu tiên trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án đầu tư và hỗ trợ sản xuất. Việc xây dựng kế hoạch phải phù hợp với điều kiện, năng lực tổ chức thực hiện của từng địa phương, tập trung nguồn lực cho những nhiệm vụ cấp bách, có tác động trực tiếp đến đời sống người dân, tránh đầu tư dàn trải, thiếu tính khả thi.