Sáng 28-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa thông tin, trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Khánh Hòa chịu ảnh hưởng phía nam của áp cao lạnh lục địa suy yếu, kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên thời tiết nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 100mm, như Khánh Thượng 101mm.

Trên các sông suối tỉnh Khánh Hòa mực nước ít biến đổi đến dao động nhỏ. Riêng tại Đồng Trăng (xã Diên Đồng) có lũ nhỏ, tại Phan Rang chịu ảnh hưởng thủy triều. Lúc 7 giờ ngày 28-11, mực nước trên sông Dinh Ninh Hòa, tại Trạm thủy văn Ninh Hòa là 2,73m, dưới báo động 1 là 1,47m. Trên sông Cái Nha Trang, tại Trạm thủy văn Đồng Trăng là 5m, dưới báo động 1 là 3m. Trên sông Cái Phan Rang, tại Trạm thủy văn Tân Mỹ là 33,42m, dưới báo động 1 là 2,08m; tại Trạm thủy văn Phan Rang là 0,07m, dưới báo động 1 là 2,57m.

Hồ Suối Dầu đang điều tiết với lưu lượng hơn 25 m3/s.

Về tình hình dung tích hồ chứa, các hồ chứa gồm 56 hồ thủy lợi và 11 hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh với dung tích hơn 881 triệu m3. Thời điểm 6 giờ ngày 28-11, có hơn 500 triệu m3 nước, đạt 57,1% dung tích thiết kế.

Về tình hình tích trữ nước các hồ chứa, hồ Suối Dầu (dung tích đạt 81%), đang điều tiết xả với lưu lượng 25,26 m3/s; hồ Hoa Sơn (dung tích đạt 79%) đang điều tiết xả với lưu lượng 16,2 m3/s; hồ Tân Giang (dung tích đạt 91%) đang điều tiết xả với lưu lượng 1,8 m3/s.

Một số hồ chứa khác như: Tà Rục (đạt dung tích 77%), hồ Sông Cái (đạt dung tích 81%), hồ Sông Sắt (đạt dung tích 69%). Ngoài ra, một số hồ đang có lượng nước tương đối thấp, như: Hồ Đá Bàn (đạt dung tích 34%), hồ Cam Ranh (57%), hồ Sông Trâu (46%), hồ Sông Biêu (50%), hồ Sông Than (37%), hồ Sông Chò 1 (22%)...

Hiện tại, có 12 hồ chứa nước đang thực hiện điều tiết, chủ động hạ thấp mực nước hồ chứa với lưu lượng dao động từ 0,54 đến 25,5 m³/s. Đó là các hồ: Hoa Sơn, Suối Lớn, Đồng Bò, Suối Dầu, Đắc Lộc, Trà Co, Ma Trai, Tân Giang, Nước Ngọt, Thành Sơn, Cho Mo, Sông Than. Các hồ chứa dung tích nhỏ, tràn tự do có tỷ lệ dung tích đạt trên 80% như: Cây Sung, Phước Nhơn, Suối Lớn (xã Thuận Nam)... Các đơn vị quản lý đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa, lưu lượng nước đến hồ và mực nước hồ đến chủ động vận hành, điều tiết phù hợp.

Mưa lớn khiến nước chảy tràn qua đường trên địa bàn phường Đông Ninh Hòa.

Về thiệt hại, qua thống kê đến sáng 28-11, một số tuyến đường tại xã Nam Ninh Hòa và phường Đông Ninh Hòa bị ngập do mưa lớn, độ sâu ngập khoảng 20 - 40cm. Hiện nay, mưa lớn vẫn tiếp diễn, mực nước đang tiếp tục dâng. Tại thôn Xuân Tự, xã Vạn Hưng, đường liên thôn bị ngập khoảng 20cm; mưa lớn vẫn tiếp diễn, mực nước tiếp tục dâng.

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ, cùng với các địa phương tập trung triển khai công tác ứng phó, sẵn sàng kích hoạt phương án khóa đường, cho học sinh nghỉ học, di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở… nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động kinh tế - xã hội.