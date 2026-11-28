Dự kiến, Lễ công bố quyết định và trao Bằng công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026 diễn ra ngày 11-12 tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Đồng Nai. Chương trình có sự tham dự của các đại biểu Trung ương, địa phương, đại diện các hợp tác xã, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: B.Nguyên

Trong năm 2026, thành phố có 6 xã gồm: Phú Vinh, Định Quán, Thống Nhất, Xuân Bắc, Xuân Định và Cẩm Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Thành quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới là diện mạo của các địa phương trên ngày càng khang trang, hiện đại với hệ thống hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ. Cảnh quan môi trường nông thôn đạt chuẩn sáng - xanh - sạch - đẹp về tận ấp, ngõ, xóm. Các tiêu chí về văn hóa, y tế, giáo dục… cũng được các địa phương quan tâm thực hiện.

Phát triển sản xuất, không ngừng nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn là một trong những nội dung trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới. Điều này thể hiện rõ nhất qua thu nhập bình quân của người dân nông thôn các xã ngày càng tăng cao. Cụ thể, năm 2026, thu nhập bình quân đầu người của 6 xã trên đều tăng hơn 10%, vượt chỉ tiêu đề ra; đặc biệt, một số xã đạt mức cao hơn 98,5 triệu đồng/người, có xã đạt trên 103 triệu đồng/người.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh: Lễ công bố quyết định và trao Bằng công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026 có ý nghĩa rất quan trọng, là tiền đề, động lực động viên, khuyến khích cho phong trào xây dựng nông thôn mới của toàn thành phố. Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo buổi lễ diễn ra thành công.