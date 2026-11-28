Các đồng chí: Đại tá Triệu Kim Thắng - Tỉnh uỷ viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lai Châu; Thiếu tướng Touy Phommixay - Chỉ huy trưởng Chính trị Bộ CHQS tỉnh U Đôm Xay đồng chủ trì hội đàm. Dự hội đàm có đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Lai Châu và Bộ CHQS tỉnh U Đôm Xay.

Quang cảnh buổi hội đàm.

Tại hội đàm, trên tinh thần hợp tác, hữu nghị, giúp đỡ lẫn nhau, hai bên đã thảo luận, trao đổi, thông báo cho nhau về tình hình và kết quả hợp tác giữa Bộ CHQS hai tỉnh trong năm 2026. Đồng thời, thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, kết quả hợp tác giữa hai tỉnh Lai Châu và tỉnh U Đôm Xay. Bên cạnh đó, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang hai tỉnh và đề xuất phương hướng hợp tác năm 2027 và những năm tiếp theo.

Hai bên ký kết biên bản ghi nhớ.

Thời gian qua, hai bên đã phối hợp tổ chức trao đổi thông tin, hợp tác toàn diện trên các mặt công tác; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, duy trì hòa bình, hữu nghị trên tuyến biên giới; thường xuyên phối hợp thu thập thông tin, khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh U Đôm Xay; tổ chức, tham gia các lớp tập huấn cho cán bộ quân sự; phối hợp trong công tác cứu hộ, cứu nạn; tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà, giao lưu nhân dịp các ngày lễ trọng đại, tết cổ truyền dân tộc và các sự kiện đặc biệt của mỗi bên. Bộ CHQS tỉnh U Đôm Xay ghi nhận sự hỗ trợ của tỉnh Lai Châu nói chung và Bộ CHQS tỉnh Lai Châu nói riêng trong đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, hỗ trợ kinh phí và các hoạt động quân sự, quốc phòng.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Lai Châu tặng quà Bộ CHQS tỉnh U Đôm Xay.

Tại hội đàm, các đại biểu cũng đề xuất một số nội dung hợp tác thiết thực như: hỗ trợ đào tạo chuyên môn quân sự, đào tạo nghề, trao đổi nghiệp vụ quân sự, quốc phòng và hỗ trợ xây dựng một số công trình phục vụ hoạt động của lực lượng vũ trang của tỉnh U Đôm Xay.

Qua trao đổi, Bộ CHQS hai tỉnh thống nhất tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội hai nước Việt Nam - Lào; tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình quốc phòng, an ninh; phối hợp tuyên truyền, giáo dục truyền thống đoàn kết đặc biệt, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ; phối hợp phòng, chống dịch bệnh và tiếp tục hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào…

Hai bên tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội hai nước Việt Nam - Lào.

Các đại biểu thắp hương tưởng niệm các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Với tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hai bên đã thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ hội đàm giữa Bộ CHQS tỉnh U Đôm Xay (Lào) và Bộ CHQS tỉnh Lai Châu (Việt Nam). Nhân dịp này, Bộ CHQS hai tỉnh đã trao tặng quà và chụp ảnh lưu niệm.