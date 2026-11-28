Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết quân - dân tại ấp Măng Cải, xã Lộc Tấn.

Dựng xây “cột mốc lòng dân” từ bản sắc văn hóa

Tại thôn Bù Bưng, xã Đăk Ơ - địa bàn biên giới còn nhiều gian khó với đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026 diễn ra trang trọng mà gần gũi. Dù chương trình chính bắt đầu vào chiều tối nhưng ngay từ sáng sớm, nhà văn hóa cộng đồng thôn đã chật kín người. Những bộ thổ cẩm rực rỡ của đồng bào Xtiêng hòa cùng màu xanh áo lính của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố.

Trong không khí rộn ràng ấy, bà Điểu Thị Nhung (76 tuổi, dân tộc Xtiêng, ngụ thôn Bù Bưng) chia sẻ: “Bà con ở đây coi bộ đội như người thân. Ngày thường, cán bộ, chiến sĩ giúp dân làm rẫy, sửa nhà, khám bệnh, phát thuốc. Hôm nay, các chú lại cùng bà con đánh cồng, chiêng, nấu cơm lam, nướng thịt ống tre. Có bộ đội, cái bụng bà con vui lắm, cái làng mình cũng bình yên hơn”.

Trực tiếp chung vui cùng đồng bào, Đại tá Võ Thành Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố nhấn mạnh: “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa không chỉ bằng vũ khí, trang bị hiện đại, mà cốt lõi nhất vẫn là xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, nhất là vùng phên giậu, địa đầu của Tổ quốc. Gắn kết văn hóa quân - dân tại những địa bàn trọng yếu như thôn Bù Bưng chính là cách giữ gìn hồn cốt dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Khi mỗi người dân là một “cột mốc sống” yêu nước, am hiểu pháp luật và gắn bó máu thịt với LLVT, biên cương sẽ vững chãi”.

Hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026, nhiều phần quà nghĩa tình đã được trao tận tay các gia đình chính sách và hộ khó khăn nơi tuyến đầu Tổ quốc. Trong đó có phần quà 10 triệu đồng của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho ấp Măng Cải và thôn Bù Bưng; mỗi thôn, ấp có 5 hộ tiêu biểu được nhận quà của thành phố. Riêng tại ấp Măng Cải, xã Lộc Tấn, Ban tổ chức còn trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của 2 ấp giáp biên thuộc xã Tuần Lung, huyện Mê Mốt, tỉnh Tboung Khmum, Vương quốc Campuchia, góp phần thắt chặt tình hữu nghị nơi biên cương của Tổ quốc...

Còn Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đăk Ơ Nguyễn Tấn Lực cho rằng: Những năm qua, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với lực lượng quân sự, biên phòng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân Bù Bưng đã khởi sắc rõ rệt. Các thiết chế văn hóa cơ sở được đầu tư, hủ tục lạc hậu từng bước được xóa bỏ, nhường chỗ cho nếp sống văn minh nhưng vẫn đậm đà bản sắc.

“Sự đồng hành của bộ đội không chỉ giúp địa phương đẩy nhanh các tiêu chí xây dựng nông thôn mới mà còn tạo ra “sức đề kháng“ tự nhiên trước mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch” - Chủ tịch UBND xã Đăk Ơ Nguyễn Tấn Lực khẳng định.

Nhiều năm bám trụ cùng bà con ở thôn Bù Bưng, Thiếu tá Lê Văn Thiện, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Đắc Ơ (BĐBP thành phố) đúc kết: “Làm công tác vận động quần chúng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đòi hỏi người lính biên phòng phải thực hiện tốt phương châm “3 bám, 4 cùng” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và cùng nói tiếng đồng bào). Khi trân trọng và hòa mình vào văn hóa bản địa, mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sẽ thấm sâu vào đời sống bà con một cách tự nhiên, hiệu quả nhất”...

Nối nhịp cầu hữu nghị ở Măng Cải

Theo tuyến đường tuần tra biên giới đến ấp Măng Cải (xã Lộc Tấn), các hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026 ở đây đã gắn kết tình quân - dân nơi biên giới mang sắc thái đặc biệt: Tình đoàn kết hữu nghị quốc tế. Nằm giáp biên giới Campuchia, người dân ấp Măng Cải và các ấp: Kos Thmo, Spien Chong Cưm, xã Tuần Lung, huyện Mê Mốt, tỉnh Tboung Khmum vốn có mối quan hệ gắn bó qua hoạt động thăm thân nhân, trao đổi hàng hóa từ nhiều đời nay.

Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết quân - dân tại ấp Măng Cải năm 2026 thêm ý nghĩa khi có sự tham dự của đoàn đại biểu chính quyền và LLVT tỉnh Tboung Khmum (Vương quốc Campuchia). Những cái bắt tay thật chặt, những lời thăm hỏi ân cần bằng cả tiếng Việt và tiếng Khmer tạo nên không khí thân tình, ấm áp. Các tiết mục văn nghệ ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia cùng những trò chơi dân gian như: kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố đã xóa nhòa khoảng cách về ngôn ngữ và địa lý.

Khẳng định vai trò và tầm quan trọng của công tác đối ngoại biên phòng, Đại tá Nguyễn Anh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP Đồng Nai cho rằng: Văn hóa là ngôn ngữ chung ngắn nhất đi từ trái tim đến trái tim. Thông qua hoạt động gắn kết văn hóa quân - dân tại ấp Măng Cải và 2 ấp giáp biên của Campuchia không chỉ thắt chặt tình đoàn kết giữa bộ đội với nhân dân địa phương mà còn mở rộng vòng tay hữu nghị với chính quyền và nhân dân tỉnh Tboung Khmum, nhất là các địa phương giáp biên giới. Đây là nền tảng vững chắc để hai bên cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển và kịp thời đấu tranh ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới.

Đáp lại tình cảm nồng hậu ấy, ông Uch Som Ươn, Chủ tịch Hội đồng huyện Mê Mốt, tỉnh Tboung Khmum bày tỏ: “Chúng tôi rất vui khi được mời dự Ngày hội Đại đoàn kết quân - dân tại ấp Măng Cải. Những hoạt động văn hóa đậm đà bản sắc này giúp tình cảm giữa chính quyền, LLVT và nhân dân hai bên biên giới ngày càng bền chặt. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền để người dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm quy chế biên giới, cùng giữ gìn an ninh trật tự, yên tâm phát triển kinh tế”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc Tấn Hoàng Mạnh Thường nhấn mạnh: “Ấp Măng Cải là địa bàn phên giậu trọng yếu của xã. Thời gian qua, Đảng ủy xã đã phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Lộc Tấn cụ thể hóa các nghị quyết về xây dựng nền biên phòng toàn dân bằng những hoạt động văn hóa, an sinh thiết thực. Khi đời sống tinh thần được nâng cao, nhận thức chính trị được củng cố, người dân chính là “tai mắt” đắc lực giúp cấp ủy, chính quyền và BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”...

Đón nhận tình cảm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Lộc Tấn, em Sem Xrayleng (ở xã Tuần Lung, huyện Mê Mốt, tỉnh Tboung Khmum, Vương quốc Campuchia), học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường” của BĐBP xúc động chia sẻ: “Em cảm ơn chính quyền địa phương, nhất là các anh, các chú BĐBP Việt Nam đã giúp đỡ để em được đến trường trong nhiều năm qua. Tham gia Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam, em được nhận quà và hòa mình vào các tiết mục văn nghệ. Em cảm thấy rất vui và ấm áp trước tình hữu nghị này”.