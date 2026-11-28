Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Thế Vinh và Đại tá Đinh Văn Hưng.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy công bố Quyết định số 431-QĐNS/TW ngày 9-11-2026 của Ban Bí thư chỉ định Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Theo Quyết định số 408-QĐNS/TW ngày 12-10-2026, Ban Bí thư chỉ định Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cùng nhiệm kỳ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chúc mừng hai cán bộ được Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách mới; khẳng định đây là sự quan tâm của Trung ương đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đồng thời góp phần bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Đà Nẵng có vị trí địa chính trị, quân sự đặc biệt quan trọng ở khu vực miền Trung. Trong bối cảnh thành phố triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy đề nghị Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Đại tá Đinh Văn Hưng cùng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố chủ động tham mưu, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; rà soát, hoàn thiện các phương án phòng thủ phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đặc biệt, cần gắn chặt yêu cầu quốc phòng, an ninh với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các dự án, công trình trọng điểm tại khu vực biển, đảo và ven biển. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tốt huấn luyện, diễn tập; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên rộng khắp. Chú trọng kiện toàn ban chỉ huy quân sự các xã, phường, đặc khu, hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân và thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy yêu cầu giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Lực lượng vũ trang thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Công an thành phố và các ngành chức năng bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở; thực hiện hiệu quả phương châm "bốn tại chỗ" trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; đẩy mạnh công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa.

Đối với Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Bí thư Thành ủy đề nghị trên cương vị mới tiếp tục phát huy trách nhiệm, chủ động tham gia đóng góp ý kiến vào các quyết sách quan trọng của thành phố, trực tiếp chỉ huy xử lý hiệu quả các tình huống quân sự, quốc phòng theo thẩm quyền. Đại tá Đinh Văn Hưng cần tập trung lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị, phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể trong công tác dân vận, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thế Vinh cảm ơn sự tin tưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương và lãnh đạo thành phố. Đồng chí khẳng định sẽ cùng Đại tá Đinh Văn Hưng và tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố giữ vững đoàn kết, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tích cực đồng hành cùng địa phương trong giảm nghèo, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, góp phần giữ vững ổn định chính trị và thúc đẩy Đà Nẵng phát triển bền vững.