Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith cùng các đại biểu đoàn Việt Nam. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith cùng các đại biểu đoàn Việt Nam. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí Thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith phát biểu tại cuộc hội kiến Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)