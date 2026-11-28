Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ chiều tối 27 đến sáng nay (28/11), trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra tình trạng ngập lụt diện rộng tại nhiều khu vực. Lực lượng Công an các đơn vị, địa phương, nhất là Công an cơ sở đã triển khai phương án “4 tại chỗ” để giúp đỡ người dân ứng phó thiên tai. Dự báo tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp nên người dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.