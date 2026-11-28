Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Hạnh Dung

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến nay có 20 địa phương đã khám sức khỏe người dân đạt từ 80% trở lên; 39 địa phương đạt từ 50% đến dưới 80% và 36 địa phương đạt từ 30% đến dưới 50%. Đáng chú ý, xã Lộc Quang đã hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Ở nhóm học sinh, sinh viên, có hơn 989 ngàn người/997,7 ngàn người đã có kết quả khám sức khỏe. Đối với nhóm cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối hành chính sự nghiệp công lập của thành phố, tỷ lệ được khám đạt 99,9%, tương ứng hơn 90,8 ngàn người.

Trong khi đó, tiến độ khám sức khỏe cho người lao động tại các doanh nghiệp vẫn còn một số khó khăn. Tỷ lệ người lao động được khám tại các khu công nghiệp, khu kinh tế đạt 77,1%; cụm công nghiệp đạt 89,8% và nhóm doanh nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp đạt 74,6%. Ngoài ra, việc tiếp cận nhóm lao động tự do, hộ kinh doanh cá thể, người làm nghề thời vụ, người cao tuổi và những người gặp khó khăn trong đi lại vẫn còn trở ngại. Một số địa phương có tiến độ còn thấp như: Phước An, Bàu Hàm, Bom Bo, Thọ Sơn.

Sở Y tế đang tiếp tục huy động 22 trung tâm y tế khu vực, 3 bệnh viện đa khoa khu vực và điều phối nhân lực từ các cơ sở y tế để hỗ trợ những địa bàn còn khó khăn.

Đại diện Sở Y tế báo cáo công tác liên thông dữ liệu khám sức khỏe toàn dân. Ảnh: Hạnh Dung

Kết luận cuộc họp, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng lưu ý: Mục tiêu quan trọng nhất của chương trình này là quản lý sức khỏe toàn dân. Hiện nay, số liệu khám sức khỏe trên Cổng thông tin của Bộ Y tế và phần mềm MasterFlow của thành phố Đồng Nai chưa có sự thống nhất. Do đó, Sở Y tế có trách nhiệm khẩn trương rà soát, chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu, đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu.

Đối với các trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các địa phương rà soát, lọc trùng, đôn đốc các trường học, nhóm trẻ nhập liệu đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng cũng yêu cầu ngành y tế tăng cường nhân lực cho các xã, phường thiếu nhân lực để triển khai khám sức khỏe cho người dân, đảm bảo đạt mục tiêu đề ra.