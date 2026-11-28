Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân Alouny Kommasith vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân Alouny Kommasith tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân Alouny Kommasith đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân Alouny Kommasith đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân Alouny Kommasith tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.