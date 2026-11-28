Sáng 28/11, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk phát đi cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 17 xã, phường sau khi nhiều khu vực phía Đông tỉnh ghi nhận lượng mưa lớn, có nơi gần 150mm trong 24 giờ qua.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, từ 7h ngày 27 đến 7h ngày 28/11, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong đó, lượng mưa đo được tại Hòa Thịnh lên tới 149,6mm, Hòa Xuân Nam 106mm.

Khu vực xã Hòa Thịnh bị ngập diện rộng trong đợt mưa vào ngày 11/11 vừa qua.

Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tới, một số nơi trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Trên cơ sở đó, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất tại sườn dốc có nền đất bở, yếu và khu vực ven sông.

Danh sách các khu vực có nguy cơ gồm 17 xã, phường: Tuy Hòa, Bình Kiến, Đông Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Phú Hòa 1, Tuy An Nam, Tuy An Tây, Cư M'ta, Krông Á, Yang Mao, Ea Riêng, Ea Trang, Đức Bình, Phú Hòa 2, Hòa Mỹ và Sơn Thành.

Trong đó, tại phường Tuy Hòa, nguy cơ được cảnh báo dọc sông Ba, sông Đà Rằng; phường Bình Kiến là khu vực hạ lưu hồ Lỗ Ân; phường Đông Hòa dọc sông Bàn Thạch.

Tại các xã miền núi, nhiều khu vực cần đặc biệt lưu ý như ven sông Ba, suối Bạc và các vùng sườn đồi dốc ở xã Sơn Hòa; buôn Thu, dọc sông Hinh, suối Ea Trol và các vùng đất dốc tại xã Sông Hinh. Xã Yang Mao có nguy cơ dọc sông Krông Bông, suối Ea Krông Tul và khu vực thôn Yang Hanh.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ sạt lở tại đèo Phượng Hoàng, Quốc lộ 26 qua xã Ea Trang; dọc Quốc lộ 19C qua xã Ea Riêng và Quốc lộ 29 qua xã Đức Bình. Một số khu vực ven sông Ba, bờ sông tại khu vực kênh Chính Nam Đồng Cam (xã Sơn Thành) cũng nằm trong danh sách cảnh báo.