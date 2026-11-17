Cơ quan Công an bắt giữ các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Quá trình đấu tranh, mở rộng vụ việc, Công an xã Nam Trạch xác định Đặng Thái Duy cùng Nguyễn Quốc Phương (1992, trú xã Nam Trạch) mua 192 viên ma túy từ Nguyễn Quang Phú (1995, trú phường Đồng Thuận, Quảng Trị) để sử dụng và bán lại cho nhiều “con nghiện” khác. Ngày 16-11, Công an xã Nam Trạch cho biết, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Quang Phú, tiếp tục thu giữ 47 viên ma túy hồng phiến. Qua vận động, Nguyễn Quốc Phương đã đến cơ quan Công an đầu thú, giao nộp 62 viên ma túy hồng phiến và Nguyễn Quang Phú cũng đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Hiện, cơ quan Công an đang mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.