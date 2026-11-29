Ngày 25/11/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận vụ án “Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ”, xảy ra ngày 10/11/2026 tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Lào Cai do Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai chuyển đến để điều tra theo thẩm quyền.

Các bị can (từ trái qua phải): Lê Thanh Tùng, Nguyễn Hữu Hùng, Vũ Thị Thu Hà, Trương Thị Thu Trang.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 27/11/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Tùng (sinh năm 1996, trú tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) về tội “Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ”; Nguyễn Hữu Hùng (sinh năm 1983, trú tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ), Trương Thị Thu Trang (sinh năm 1991, trú tại xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) và Vũ Thị Thu Hà (sinh năm 1989, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) về tội “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ”, theo điểm d, khoản 2, Điều 305 Bộ luật Hình sự.

Hơn 31.000 viên đạn tạo áp bị lực lượng chức năng thu giữ.

Quá trình điều tra xác định: Đầu năm 2025, Lê Thanh Tùng nảy sinh ý định đặt mua đạn tạo áp từ Trung Quốc đưa về Việt Nam bán kiếm lời. Tùng liên hệ với anh họ là Nguyễn Hữu Hùng để tổ chức vận chuyển hàng qua biên giới. Hùng tiếp tục liên hệ với Trương Thị Thu Trang và Vũ Thị Thu Hà để nhận hàng tại Hà Khẩu, Trung Quốc, sau đó thuê người vận chuyển trái phép về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam.

Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng chia nhỏ đạn tạo áp vào túi zip, dùng băng dính quấn, cất giấu quanh chân, đùi và bụng để vận chuyển. Sau khi đưa hàng qua biên giới, số đạn được tập kết, đóng vào thùng carton rồi gửi theo xe khách về Phú Thọ cho Tùng tiêu thụ. Hoạt động này được tổ chức nhiều lần, với số lượng lớn; các đối tượng sử dụng mạng xã hội để liên lạc, trao đổi và thanh toán tiền công. Tổng số vật chứng bị Cơ quan Công an thu giữ đến thời điểm hiện tại là 31.251 viên đạn tạo áp.

Theo kết luận giám định, bên trong 31.251 viên kim loại thu giữ đều chứa vật liệu nổ với tổng khối lượng hơn 7,7 kg.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.