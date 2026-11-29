Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo đảm ATGT, nhiều năm qua, Trung đoàn 236 đã kết hợp giáo dục, tuyên truyền với quản lý, kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh quân nhân có biểu hiện vi phạm pháp luật và quy định của đơn vị về ATGT. Trung đoàn tổ chức thực hiện văn bản số 2793/QĐ-SĐ ngày 29-10-2026 về "Quy định quản lý, sử dụng phương tiện giao thông trong toàn Sư đoàn", các biện pháp bảo đảm ATGT do Đảng ủy Sư đoàn 361 đề ra và nội quy nhà xe. Nhà xe có trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Trung đoàn còn sưu tầm, in hình ảnh về các vụ việc mất ATGT để tuyên truyền trực quan cho bộ đội trước khi tham gia giao thông. Trong nhà xe, các phương tiện được xếp ngay ngắn theo từng ô kẻ sơn trắng. Phía trước mỗi ô có bảng ghi biển số xe và họ tên chủ phương tiện. Mũ bảo hiểm có móc treo riêng, trên mũ dán tem ghi phiên hiệu đơn vị và họ tên quân nhân theo quy cách.

Kiểm tra giấy phép đăng ký xe gắn máy trước khi tham gia giao thông.

Thượng tá Đoàn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn cho biết, Trung đoàn chủ trương xây dựng nhà xe kiên cố, chắc chắn, không chỉ bảo đảm tính chính quy thống nhất, còn bảo đảm an toàn cho phương tiện của bộ đội và là biện pháp quản lý bộ đội. Đồng thời cũng tiện cho việc nhắc nhở bộ đội; kiểm tra chất lượng phương tiện, giấy tờ xe và các quy định về cấm sử dụng rượu bia trước khi bộ đội sử dụng phương tiện tham gia giao thông. Xe chỉ được phép tham gia giao thông khi người lái có đầy đủ giấy tờ theo quy định và phương tiện bảo đảm an toàn. Đối với xe quân sự, trước khi xe làm nhiệm vụ, đơn vị kiểm tra giấy tờ của lái xe và tình trạng kỹ thuật của xe để xác định phương tiện cần bảo dưỡng, thay thế phụ tùng.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 61, Trung đoàn 236 tổ chức xem video về bảo đảm an toàn giao thông.

Đơn vị thường xuyên lựa chọn nội dung, xây dựng video về ATGT và cách lái xe an toàn để tuyên truyền cho bộ đội trong các buổi sinh hoạt Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần. Hằng năm, đơn vị yêu cầu bộ đội viết cam kết không vi phạm kỷ luật, trong đó có nội dung chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông đường bộ và các quy định của đơn vị khi tham gia giao thông. Đảng viên đưa nội dung này vào kế hoạch tu dưỡng cá nhân. Trong thời gian tại ngũ, 100% hạ sĩ quan, binh sĩ cam kết không sử dụng xe máy, kể cả khi ở đơn vị và khi nghỉ phép tại nhà.

Trung đoàn 236 tổ chức giáo dục, tuyên truyền các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Thượng tá Phạm Huy Cường, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 236 khẳng định, để quản lý tốt phương tiện và các giấy tờ liên quan, Trung đoàn giao tổ ATGT kiểm tra 100% phương tiện cùng giấy tờ của chủ phương tiện và giấy tờ xe vào thứ Năm hằng tuần. Tổ kiểm tra tình trạng kỹ thuật của lốp, còi, đèn chiếu sáng, đèn báo rẽ, gương và hệ thống phanh. Trung đoàn yêu cầu quân nhân khi đi xe máy, cả người điều khiển và người ngồi sau, đều phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, mũ phải có cằm theo quy định. Trước khi quân nhân nghỉ tranh thủ hoặc nghỉ phép, cán bộ đơn vị gặp gỡ, giao nhiệm vụ cụ thể.

Đối với quân nhân nghỉ tranh thủ hoặc đi phép, đơn vị đều gặp gỡ giao nhiệm vụ cụ thể và không giải quyết quân nhân ra khỏi doanh trại từ 11 giờ đến 14 giờ chiều và sau 18 giờ nếu di chuyển bằng xe máy cá nhân. Với những quân nhân có nhà cách đơn vị trên 50km, khi được nghỉ phép hoặc nghỉ tranh thủ, đơn vị động viên anh em sử dụng phương tiện giao thông công cộng và cử người đưa đến điểm đón xe. Việc đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục kết hợp với duy trì nền nếp kiểm tra người và phương tiện góp phần giúp Trung đoàn 236 bảo vệ sức khỏe, tài sản của bộ đội, giữ gìn phương tiện của đơn vị và bảo đảm ATGT.