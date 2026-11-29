Ngày 29/11, Công an xã Cam Hồng (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai con chó hoang tấn công đàn gà của một hộ chăn nuôi, gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Hai con chó hoang cắn chết hơn 700 con gà của gia đình ông Hiếu.

Vụ việc xảy ra tại trang trại nuôi gà của ông Nguyễn Văn Hiếu (SN 1966), trú thôn Mỹ Hòa, xã Cam Hồng.

Trước đó, vào chiều 28/11, người nhà ông Hiếu phát hiện hai con chó vào chuồng nuôi, liên tục cắn xé đàn gà. Mặc dù người nhà nhanh chóng xua đuổi hai con chó, song hơn 700 con gà đã bị chết.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình ông Hiếu trình báo Công an xã Cam Hồng để xác minh, tìm kiếm chủ nhân của hai con chó.

Qua xác minh, lực lượng công an không xác định được người nuôi, nhận định đây là hai con chó hoang.

Người dân địa phương đã đăng lên mạng xã hội, kêu gọi cộng đồng hỗ trợ tiêu thụ gà.

Đáng nói, số gà bị cắn chết đều đã lớn, chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến kỳ xuất chuồng. Tổng thiệt hại của gia đình ông Hiếu ước tính khoảng 70 triệu đồng.

Chia sẻ với thiệt hại của gia đình ông Hiếu, người dân địa phương đã đăng tải thông tin vụ việc lên mạng xã hội, kêu gọi cộng đồng hỗ trợ tiêu thụ gà còn sống nhằm giúp gia đình vơi bớt khó khăn.