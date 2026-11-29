Vụ trộm tác phẩm nghệ thuật trị giá hàng triệu USD

Theo Sky News và Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS), vụ trộm xảy ra vào rạng sáng 14/9/2019 tại Cung điện Blenheim, hạt Oxfordshire, Anh. Đây là nơi sinh của cố Thủ tướng Anh Winston Churchill, đồng thời là di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Tài sản bị đánh cắp là chiếc bồn cầu bằng vàng 18 carat mang tên *America*, do nghệ sĩ người Italy Maurizio Cattelan sáng tạo.

Chiếc bồn cầu bằng vàng 18 carat trong cung điện Blenheim ở Oxfordshire. Ảnh: kookycotswoldtours

Tác phẩm nặng khoảng 98 kg, có giá trị vàng vào thời điểm xảy ra vụ trộm khoảng 2,8 triệu bảng Anh và được bảo hiểm với mức 4,75 triệu bảng Anh, tương đương 6 triệu USD.

Không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật trưng bày, chiếc bồn cầu còn được kết nối với hệ thống cấp thoát nước và có thể sử dụng như thiết bị vệ sinh thông thường. Khách tham quan triển lãm có thể đăng ký trải nghiệm tác phẩm trong khoảng 3 phút.

Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau khi được đưa ra trưng bày tại Cung điện Blenheim, tác phẩm đã bị đánh cắp.

Theo hồ sơ được công bố tại tòa, nhóm thực hiện vụ trộm gồm 5 người. Các đối tượng đã lên kế hoạch từ trước và hoàn thành vụ đột nhập, lấy đi chiếc bồn cầu bằng vàng trong chưa đầy 5 phút.

Do chiếc bồn cầu được kết nối trực tiếp với hệ thống đường ống, việc tháo dỡ khiến nước tràn ra ngoài, gây thiệt hại đáng kể cho công trình kiến trúc có từ thế kỷ XVIII.

Những dấu vết khiến nhóm tội phạm sa lưới

Quá trình điều tra xác định James Sheen là một trong những kẻ chủ mưu vụ trộm. Trong khi đó, Michael Jones đã nhiều lần đến Cung điện Blenheim trước khi vụ việc xảy ra.

Cơ quan điều tra thu thập được nhiều bằng chứng từ camera giám sát, dữ liệu điện thoại và các dấu vết ADN có liên quan đến những người thực hiện vụ trộm.

Hiện trường nhà vệ sinh bị phá tan sau vụ trộm. Ảnh: Daily Express

Đáng chú ý, khi kiểm tra quần áo thu giữ tại nhà James Sheen, các chuyên gia phát hiện hàng trăm mảnh vàng nhỏ. Kết quả phân tích cho thấy chúng có đặc điểm không thể phân biệt với loại vàng được sử dụng để chế tác chiếc bồn cầu.

Cơ quan công tố cũng phát hiện những cuộc trao đổi giữa James Sheen và Fred Doe liên quan đến việc tiêu thụ số vàng bị đánh cắp.

Theo CPS, các công tố viên đã nghiên cứu gần 30.000 trang tài liệu chứng cứ, bao gồm tin nhắn, hình ảnh và nhiều giờ ghi âm để làm rõ vai trò của những người liên quan.

Kết cục của những người liên quan

Ngày 18/3/2025, bồi thẩm đoàn tại Tòa án Oxford Crown tuyên Michael Jones phạm tội trộm cắp bằng hình thức đột nhập. Fred Doe bị kết tội âm mưu chuyển đổi hoặc chuyển giao tài sản do phạm tội mà có.

Một bị cáo khác là Bora Guccuk được tuyên không phạm tội.

Trước đó, James Sheen đã thừa nhận các cáo buộc liên quan đến hành vi trộm cắp và chuyển đổi, chuyển giao tài sản do phạm tội mà có.

Camera giám sát ghi lại hai người đàn ông cầm búa tạ và xà beng đột nhập Cung điện Blenheim. Ảnh: PA

Tháng 5/2025, Fred Doe bị tuyên phạt 21 tháng tù, cho hưởng án treo với thời gian thử thách 2 năm, đồng thời phải thực hiện 240 giờ lao động không hưởng lương.

Ngày 13/6/2025, Tòa án Oxford Crown tuyên phạt James Sheen (40 tuổi) 4 năm tù và Michael Jones (39 tuổi) 27 tháng tù vì vai trò của họ trong vụ trộm.

Mặc dù những người liên quan đã bị kết án, chiếc bồn cầu bằng vàng vẫn chưa được thu hồi tại thời điểm cơ quan công tố công bố kết quả xét xử.

Các công tố viên nhận định tác phẩm có thể đã bị chia nhỏ hoặc nấu chảy để bán ngay sau khi bị đánh cắp. Tuy nhiên, số phận thực sự của chiếc bồn cầu vẫn chưa được xác định.