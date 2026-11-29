​Buổi thực tập nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng phối hợp tác chiến giữa các đơn vị, chủ động ứng phó với những tình huống cháy, nổ phức tạp tại cơ sở y tế có quy mô lớn, tập trung đông bệnh nhân và nhân viên y tế.

Tham dự buổi diễn tập có BSCKII Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy; cùng các đồng chí trong BGĐ, bác sĩ, cán bộ công nhân viên bệnh viện.

Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy tham dự buổi diễn tập

Về phía Công an TPHCM, dự buổi diễn tập có Thượng tá Bùi Trung Hiếu, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TPHCM; cùng đại diện BCH CAP.Chợ Lớn và BCH Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 5.

Phát biểu tại chương trình, đại diện Phòng Cánh sát PCCC&CNCH nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra là nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực xử lý tình huống và sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp với lực lượng PCCC cơ sở, các đơn vị chức năng trên địa bàn.

Đại diện các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM dự buổi diễn tập

Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với những cơ sở y tế tuyến cuối như Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi thường xuyên tập trung đông bệnh nhân, trong đó có nhiều người cao tuổi, người bệnh nặng, hạn chế khả năng vận động và không thể tự di chuyển khi xảy ra sự cố.

Theo tình huống giả định, vào khoảng 9 giờ 30 phút, xảy ra sự cố chập điện tại khu vực kho vật tư, trang thiết bị ở tầng 3, khu A1 của bệnh viện.

Tia lửa điện bắt vào các vật liệu dễ cháy như gỗ, nhựa, máy móc, thiết bị điện tử và một số vật tư y tế, khiến ngọn lửa nhanh chóng phát triển, lan sang các khu vực lân cận.

Lực lượng giám sát an ninh toà nhà bệnh viện phát hiện đám cháy và thông báo triển khai lực lượng ứng phó

Khi hệ thống báo cháy phát tín hiệu, cán bộ, nhân viên và bệnh nhân đang có mặt tại khu vực xảy ra cháy hoảng loạn tìm đường thoát nạn. Trong quá trình di chuyển, tình trạng chen lấn, xô đẩy khiến một số người bị ngã, ngất xỉu.

Đáng chú ý, hệ thống thang máy ngừng hoạt động do sự cố, khiến nhiều người bị mắc kẹt, trong đó có 3 người mắc kẹt bên trong thang máy giữa các tầng. Khói và khí độc nhanh chóng bao trùm khu vực tầng 3, gây khó khăn cho công tác thoát nạn, cứu người.

Theo kịch bản, tại thời điểm xảy ra sự cố, khu vực bị ảnh hưởng có khoảng 208 người; 20 người bị thương do ngạt khói, va chạm, chen lấn và giẫm đạp trong quá trình thoát nạn. Nhiều người khác mắc kẹt cần được lực lượng chức năng khẩn trương tiếp cận, đưa ra ngoài an toàn.

Lực lượng giám sát an ninh toà nhà nhanh chóng triển khai, sử dụng thiết bị chữa cháy tại chỗ để xử lý tình huống tức thì

Ngay khi nhận tín hiệu báo cháy, lực lượng PCCC và CNCH cơ sở của bệnh viện nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ theo phương án đã được phân công. Các tổ thông tin thực hiện báo động toàn bệnh viện, thông báo cho Ban Giám đốc, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và các đơn vị liên quan.

Các tổ hướng dẫn thoát nạn tổ chức đưa người ra khỏi khu vực nguy hiểm, kiểm đếm quân số tại điểm tập kết; đồng thời triển khai cứu người bị thương, người mắc kẹt trong thang máy.

Nhân viên, bệnh nhân bệnh viện được hướng dẫn sơ tán theo hướng cầu thang bộ của toà nhà

Song song đó, các tổ chữa cháy sử dụng bình chữa cháy xách tay và hệ thống chữa cháy vách tường để khống chế đám cháy ban đầu. Lực lượng di chuyển tài sản, tổ chức sơ cấp cứu và chuyển thương cho các nạn nhân.

Công tác bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản và kiểm soát khu vực cũng được triển khai đồng bộ.

Nhân viên bệnh viện rời khỏi vị trí làm việc

Lực lượng chữa cháy tại chỗ của bệnh viện hướng dẫn bệnh nhân thoát hiểm

Nhận được tin báo, Công an phường Chợ Lớn, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt, phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ, phân luồng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho các xe chữa cháy và phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường.

Đặc biệt, Điện lực Chợ Lớn khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp cô lập nguồn điện tại khu vực xảy ra cháy, loại trừ nguy cơ điện giật và cháy lan do sự cố điện. Đơn vị đồng thời phối hợp bảo đảm nguồn điện phục vụ công tác chỉ huy, chiếu sáng và vận hành các phương tiện chuyên dụng khi cần thiết.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ triển khai lực lượng, sử dụng vòi chữa cháy dập lửa

Sau khi nhận được tin báo từ hệ thống truyền tin cảnh báo cháy và lực lượng cơ sở, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 điều động lực lượng, phương tiện của Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 5 đến hiện trường.

Trước diễn biến phức tạp của đám cháy, Chỉ huy chữa cháy nhanh chóng tổ chức trinh sát, đánh giá tình hình, triển khai các mũi tấn công, tìm kiếm người mắc kẹt và phun nước trực tiếp vào khu vực cháy.

Công tác triển khai chữa cháy tại chỗ được thực hiện nhuần nhuyễn, nhịp nhàng

Nhận định tình huống vượt quá khả năng xử lý của lực lượng tại chỗ, Chỉ huy chữa cháy tiếp tục đề nghị chi viện thêm lực lượng, phương tiện của các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH. Các Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1, Khu vực 8 cùng Đội Công tác chữa cháy và CNCH được điều động đến hiện trường, triển khai đội hình phối hợp.

Trong đó, xe thang được huy động tiếp cận khu vực tầng 3 để đưa các nạn nhân mắc kẹt xuống mặt đất. Các xe chữa cháy triển khai nhiều lăng phun công suất lớn, tạo các mũi tấn công từ bên ngoài và bên trong công trình. Các phương tiện tiếp nước được bố trí tại các trụ nước chữa cháy, bảo đảm nguồn nước liên tục, phục vụ hoạt động chữa cháy kéo dài.

Tại buổi thực tập, robot chữa cháy TAF35 cũng được giới thiệu và vận hành. Đây là phương tiện chữa cháy chuyên dụng được thiết kế trên hệ thống bánh xích, trang bị tua-bin công suất 25 kW, có khả năng phun nước xa đến 80m và điều khiển từ xa trong phạm vi bán kính 300m

Quá trình triển khai được thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm an toàn, khẩn trương và chính xác, sau đó bàn giao các nạn nhân cho lực lượng y tế sơ cứu, cấp cứu. Đáng chú ý, trong tình huống giả định có nguy cơ nhiệt độ cao, khói dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ nổ và sập đổ công trình, Chỉ huy chữa cháy quyết định triển khai robot chữa cháy tham gia tác chiến.

Nhận tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy 114, Công an TPHCM đã triển khai phương tiện hiện đại, CBCS đến hiện trường ứng cứu nạn nhân

Với khả năng điều khiển từ xa, robot tiếp cận khu vực nguy hiểm, phun nước làm mát, khống chế ngọn lửa, hạn chế việc cán bộ, chiến sĩ phải trực tiếp tiến sâu vào những vị trí có nguy cơ mất an toàn.

Công tác triển khai tìm kiếm cứu nạn, tổ chức dập lửa được triển khai khẩn trương

Phương tiện có thể hoạt động tại những khu vực có điều kiện tiếp cận khó khăn, môi trường nhiệt độ cao, nhiều khói khí độc, góp phần nâng cao hiệu quả chữa cháy và bảo đảm an toàn cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông

Cùng với đó, Phòng Cảnh sát giao thông triển khai lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông, thiết lập hành lang ưu tiên cho xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ và các phương tiện chi viện.

Lực lượng y tế của bệnh viện và Hội Chữ thập đỏ phường Chợ Lớn tổ chức các khu vực sơ cấp cứu, phân loại nạn nhân, xử lý những trường hợp bị ngạt khói, bỏng và chấn thương trước khi chuyển đến cơ sở y tế.

Cảnh sát PCCC&CNCH đưa người gặp nạn tới nơi an toàn

Sau quá trình triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng hình thành nhiều mũi chữa cháy, kết hợp phun nước trực tiếp vào đám cháy, làm mát kết cấu công trình và tạo màn nước ngăn cháy lan sang những khu vực lân cận.

Robot chữa cháy, xe thang cùng các phương tiện chuyên dụng tiếp tục được vận hành, hỗ trợ các mũi tấn công khống chế hoàn toàn đám cháy.

Một nội dung phối hợp khác được đưa vào kịch bản là việc sử dụng chó nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát cơ động để hỗ trợ tìm kiếm người mắc kẹt. Trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, nhiều khói bụi và vật cản, chó nghiệp vụ được triển khai tìm kiếm tại các khu vực khuất, hỗ trợ xác định vị trí nạn nhân để lực lượng cứu nạn, cứu hộ tổ chức tiếp cận, đưa người bị nạn ra ngoài

Đưa bệnh nhân ra khỏi hiện trường vụ hoả hoạn

Theo kết quả tình huống giả định, toàn bộ người mắc kẹt được tìm kiếm, đưa ra khu vực an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế; đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để xảy ra cháy lan, cháy trở lại. Các lực lượng tiến hành kiểm tra hiện trường, loại trừ nguy cơ phát sinh sự cố sau chữa cháy.

Buổi diễn tập thành công tốt đẹp, đáp ứng các mục tiêu đã được đề ra

Phát biểu tổng kết buổi diễn tập, ông Phan Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, thông qua buổi thực tập đã giúp lực lượng Công an và BGĐ Bệnh viện tiếp tục kiểm tra, đánh giá thực chất khả năng xử lý tình huống cháy, nổ và CNCH tại một cơ sở y tế có tính chất đặc thù.

Ông Phan Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy phát biểu tại chương trình diễn tập

Đồng thời, rà soát phương án phối hợp, phát hiện những khó khăn, hạn chế để kịp thời điều chỉnh, bổ sung. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố xảy ra.

Chụp ảnh lưu niệm sau buổi diễn tập

Kết thúc buổi thực tập, Ban Chỉ đạo tổ chức tập hợp lực lượng, nhận xét, đánh giá và rút kinh nghiệm về công tác chỉ huy, điều hành, triển khai đội hình, sử dụng phương tiện và khả năng phối hợp giữa các đơn vị.