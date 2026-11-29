Những hình ảnh bán "xe giá rẻ" được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh CACC

Ngày 28/11/2026, Công an tỉnh Cà Mau phát đi cảnh báo về thủ đoạn rao bán ô tô, xe máy hạng sang với danh nghĩa “xe thanh lý Hải quan, chỉ đăng ký một đời chủ” trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook.

Theo cơ quan công an, lợi dụng tâm lý ham rẻ của một bộ phận người tiêu dùng, các tài khoản ẩn danh liên tục đăng tải video quảng cáo phương tiện với mức giá thấp bất thường, kèm theo những lời cam kết hấp dẫn. Tuy nhiên, đây thực chất là thông tin sai sự thật nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc hợp thức hóa việc tiêu thụ phương tiện bất hợp pháp.

Thủ đoạn này tiềm ẩn hai rủi ro lớn đối với người mua. Thứ nhất, các đối tượng lừa đảo sử dụng hình ảnh bãi xe, mạo danh cơ quan chức năng để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc hoặc nộp các khoản phí như “phí hồ sơ”, “phí vận chuyển”, “thuế kiểm định”. Sau khi nhận được tiền, chúng lập tức chặn liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Thứ hai, một số trường hợp rao bán thực chất là xe nhập lậu, xe trộm cắp đã bị đục sửa số khung, số máy, kèm theo giấy tờ giả. Các đối tượng đưa ra lý do “chỉ đăng ký một đời chủ” nhằm ngăn người mua đưa phương tiện đến cơ quan chức năng làm thủ tục sang tên, qua đó che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của xe.

Công an tỉnh Cà Mau khẳng định, pháp luật Việt Nam không có quy định cấm chuyển nhượng, sang tên đối với xe cơ giới đã được đăng ký hợp pháp. Khi phương tiện có đầy đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp như quyết định tịch thu, biên bản đấu giá, hóa đơn bán tài sản nhà nước và chứng từ nộp thuế, chủ sở hữu được quyền mua bán, sang tên theo quy định.

Ngược lại, nếu mua phải phương tiện không rõ nguồn gốc, sử dụng giấy tờ giả, người mua có thể bị tịch thu xe khi lực lượng chức năng kiểm tra, đồng thời đối mặt với nguy cơ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Để tránh trở thành nạn nhân, cơ quan công an khuyến cáo người dân không tin vào các bài đăng rao bán xe giá rẻ bất thường trên mạng xã hội, tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc cho cá nhân, tổ chức không rõ danh tính. Mọi giao dịch mua bán phương tiện cần có đầy đủ giấy tờ hợp pháp và thực hiện thủ tục sang tên theo quy định tại cơ quan đăng ký xe.

Khi phát hiện tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu lừa đảo hoặc quảng cáo bán phương tiện nghi vấn sử dụng giấy tờ giả, người dân cần lưu giữ chứng cứ, đường dẫn liên quan và thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc cơ quan an ninh mạng để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.