Từ ngày 14/11/2026, các cơ quan có thẩm quyền áp dụng Nghị định số 412/2026/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về môi trường.

Nghị định số 412/2026/NĐ-CP ngày 14/11/2026 quy định cụ thể các hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản, xử phạt và thi hành quyết định xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Những nhóm hành vi bị xử phạt bao gồm: vi phạm quy định về đăng ký môi trường, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường; gây ô nhiễm môi trường; quản lý chất thải, tái chế sản phẩm, bao bì; bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định xử phạt đối với các vi phạm liên quan đến nhập khẩu phế liệu, hoạt động lễ hội, du lịch, khai thác khoáng sản; quản lý chất ô nhiễm khó phân hủy; quan trắc, thông tin, dữ liệu, báo cáo môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-zôn, thị trường các-bon và bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học.

Đối tượng áp dụng gồm cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài có hành vi vi phạm. Hộ gia đình, hộ kinh doanh, cộng đồng dân cư vi phạm bị xử phạt như đối với cá nhân.

Hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Các hình thức bổ sung gồm tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và đình chỉ hoạt động từ 1 đến 24 tháng. Người vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Nghị định quy định thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND các cấp và nhiều lực lượng chức năng. Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm ngư, Thanh tra, Quản lý thị trường cùng các cơ quan quản lý chuyên ngành khác.

Thanh Hóa tích cực tuyên truyền triển khai nghị định 412/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày 23/11/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - Tô Anh Dũng đã ban hành Công văn số 25511/UBND-NNMT về việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị định số 412/2026/NĐ-CP. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, phổ biến nội dung Nghị định đến cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những người có thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính. Đẩy mạnh tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hộ gia đình và cá nhân để nắm rõ, chấp hành quy định.

Từ ngày 14/11/2026, các cơ quan có thẩm quyền áp dụng Nghị định số 412/2026/NĐ-CP trong việc lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về môi trường thay thế cho Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.

Các đơn vị tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý đúng thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về môi trường, hồ sơ phải được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Các cơ quan, lực lượng chức năng cần phối hợp chặt chẽ trong quá trình kiểm tra, xử lý, bảo đảm không chồng chéo, không bỏ lọt hành vi vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.