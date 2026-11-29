Ngày 29/11, Công an phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La nhận được thư cảm ơn của Công ty TNHH Cơ điện Hữu Phát sau khi hỗ trợ doanh nghiệp nhận lại gần 500 triệu đồng do chuyển nhầm vào tài khoản của một công dân trên địa bàn.

Trước đó, ngày 19/11, anh Cà Văn Huy (SN 2006, trú tại tổ 6 Hốc Sang, phường Chiềng Cơi) đến Công an phường trình báo về việc tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được số tiền 497.778.941 đồng từ tài khoản của Công ty TNHH Cơ điện Hữu Phát.

Anh Cà Văn Huy hoàn trả số tiền chuyển khoản nhầm. Ảnh: CACC. ↵

Nhận thấy đây là khoản tiền lớn không thuộc về mình, anh Huy đã chủ động đề nghị lực lượng công an hỗ trợ xác minh để trả lại người chuyển nhầm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Chiềng Cơi phối hợp với Công an phường Tây Thạnh (TP.HCM) tiến hành xác minh chủ tài khoản chuyển tiền.

Qua làm việc, đại diện Công ty TNHH Cơ điện Hữu Phát xác nhận do sơ suất trong quá trình nhập dữ liệu thanh toán, doanh nghiệp đã chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản của anh Huy.

Ngày 23/11, anh Huy đã chuyển trả toàn bộ số tiền gần 500 triệu đồng cho doanh nghiệp.

Cảm kích trước hành động trung thực của nam thanh niên và sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an, Công ty TNHH Cơ điện Hữu Phát đã gửi thư cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Chiềng Cơi và Công an phường Tây Thạnh.