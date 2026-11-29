Hoạt động khai thác tài nguyên nước phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo định kỳ theo giấy phép; việc không báo cáo tình hình khai thác là hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài nguyên nước - Ảnh minh họa

Theo quyết định, vi phạm liên quan đến công trình đã được Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông (trước khi sáp nhập) cấp Giấy phép khai thác tài nguyên nước số 02/GP-UBND ngày 7/3/2022. Ông Uy không gửi báo cáo tình hình khai thác tài nguyên nước năm 2025 đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không bảo đảm yêu cầu tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 23/2026/NĐ-CP.

Hành vi này bị xác định vi phạm khoản 2 Điều 27 Nghị định số 290/2025/NĐ-CP ngày 6/11/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường quyết định áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền 18,75 triệu đồng; không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và không yêu cầu thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Đáng chú ý, quyết định xác định ông Nguyễn Văn Uy có một tình tiết tăng nặng là “vi phạm hành chính nhiều lần”, do không nộp báo cáo tình hình khai thác tài nguyên nước trong cả hai năm 2024 và 2025 đối với cùng Giấy phép số 02/GP-UBND. Đây là căn cứ được cơ quan xử phạt ghi nhận khi xem xét mức phạt; quyết định không xác định tình tiết giảm nhẹ.

Ông Nguyễn Văn Uy có trách nhiệm nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Trường hợp quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, cá nhân bị xử phạt sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định; đồng thời phải nộp thêm 0,05% mỗi ngày tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo không chỉ là yêu cầu về thủ tục hành chính mà còn là cơ sở để cơ quan quản lý theo dõi tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, kiểm soát việc thực hiện giấy phép và phục vụ công tác quản lý nguồn nước. Vụ việc cho thấy trách nhiệm tuân thủ các nghĩa vụ sau cấp phép cần được thực hiện đầy đủ, liên tục, tránh tình trạng khai thác tài nguyên nước nhưng không thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định./.