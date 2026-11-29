Tính đến thời điểm hiện nay tại thôn Cổ Thành và thôn Thượng Phước, xã Triệu Phong đã quy tập được 23 hài cốt liệt sĩ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đã phát huy tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, tích cực bám địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tổ chức thu thập, xác minh thông tin, mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Cổ Thành, xã Triệu Phong (Quảng Trị). Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị

Đáng chú ý, trong quá trình tìm kiếm, đơn vị phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ nằm sâu dưới các hầm cá nhân và giao thông hào. Một số hài cốt được phát hiện được bọc trong tăng võng.

Đi cùng với hài cốt là nhiều di vật như: dép cao su, thắt lưng, cúc áo, bật lửa cùng nhiều vật dụng sinh hoạt khác. Những dấu tích, di vật được phát hiện là những chứng cứ quý giá, góp phần cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính các liệt sĩ.

Ngay sau khi quy tập, 9 hài cốt liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ xét nghiệm ADN, từng bước tiến tới xác định danh tính.

Các di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị

Các hài cốt được đưa về quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2. Tại đây, cán bộ, nhân viên đơn vị tổ chức lực lượng bảo vệ, chăm sóc, hương khói chu đáo, trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Các hài cốt được đưa về quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị

Hiện nay, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại các khu vực lân cận, quyết tâm đưa thêm các anh hùng liệt sĩ.