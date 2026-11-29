Sự việc xảy ra tại phân hiệu trên đường La Văn Tiến của Trường mầm non Quang Trung, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Mưa kéo dài khiến nước tràn vào phòng học. Khi nước dâng nhanh, giáo viên vừa chuyển trẻ lên cao, vừa liên hệ UBND phường đề nghị hỗ trợ và thông báo cho phụ huynh.

Lực lượng chức năng giải cứu trẻ tại phân hiệu Trường mầm non Quang Trung ngày 28.11.2026. Ảnh: Công an Gia Lai

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai điều động 20 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp công an phường và giáo viên di chuyển các cháu. Kết quả được xác nhận trong chiều 28.11: cả 20 trẻ đều an toàn. Một phụ huynh, chị Hồ Thị Minh, cho biết nước lên quá nhanh khiến gia đình không kịp trở tay.

Trong diễn biến này, việc đưa trẻ lên tầng hai là bước xử lý trước khi có lực lượng hỗ trợ. Nó giúp tách các em khỏi tầng đang bị nước xâm nhập, trong lúc phương án đưa ra ngoài được tổ chức. Với một lớp mầm non, khoảng thời gian chờ cứu hộ không thể phó mặc cho sự tự xoay xở của từng đứa trẻ.

Câu chuyện cũng cho thấy thông báo “phụ huynh đến đón con” cần đi cùng thông tin về nơi trẻ đang trú, lối tiếp cận và người phụ trách bàn giao. Nỗi sốt ruột của cha mẹ là dễ hiểu, nhưng một hành trình đón con chỉ thực sự an toàn khi cả người đi đón và trẻ đều tránh được đường ngập nguy hiểm.

Trong đợt ứng phó này, lực lượng công an khuyến cáo người dân ở vùng ngập sâu, có nguy cơ chia cắt chủ động di chuyển đến nơi an toàn, không đi qua dòng nước chảy xiết hoặc đường ngập sâu.

Đặt cạnh cuộc giải cứu tại trường mầm non, khuyến cáo ấy có ý nghĩa rất cụ thể: đưa trẻ ra khỏi phòng học bị ngập chưa phải là kết thúc nếu tuyến đường về nhà còn bị nước chia cắt. Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng tại chỗ cần kéo dài đến lúc trẻ được bàn giao ở địa điểm an toàn.

Cả 20 em đã được đưa khỏi vùng ngập là kết quả đáng mừng. Từ tình huống ấy, điều các cơ sở giữ trẻ có thể rà soát ngay là nơi tập kết khi tầng trệt bị nước tràn, danh sách trẻ thực tế có mặt và đầu mối liên lạc với phụ huynh. Đó là những việc nhỏ trên giấy, nhưng quyết định khả năng xử trí khi một giờ ngủ trưa bất ngờ trở thành tình huống khẩn cấp.