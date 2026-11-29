TP. Hồ Chí Minh công bố danh sách 82 cá nhân và 61 tổ chức đủ điều kiện tham gia Mạng lưới tư vấn viên pháp luật thành phố

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 7882/QĐ-UBND về công bố danh sách thành viên Mạng lưới tư vấn viên pháp luật (TVVPL) thành phố. Theo đó, công bố danh sách gồm 82 cá nhân và 61 tổ chức đủ điều kiện tham gia mạng lưới.

Mạng lưới TVVPL thành phố thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 18/2026/NĐ-CP ngày 14/1/2026 của Chính phủ và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các quy định pháp luật có liên quan.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Tư pháp có trách nhiệm quản lý và sử dụng Mạng lưới tư vấn viên pháp luật trên địa bàn thành phố theo quy định pháp luật.

Lĩnh vực hành nghề tư vấn pháp luật của các cá nhân là luật sư, tư vấn viên, lĩnh vực ngành nghề tư vấn pháp lý của các tổ chức (nêu trên) sẽ thực hiện hỗ trợ khá đa dạng: Dân sự, hình sự, doanh nghiệp; tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật; tư vấn pháp luật; đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật; thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật; tư vấn pháp luật doanh nghiệp, đất đai, lao động, đầu tư, sở hữu trí tuệ, thừa kế, dân sự; kinh doanh thương mại, đất đai, thừa kế, bảo hiểm xã hội, thuế, lao động, giải quyết tranh chấp…

Tham khảo chi tiết danh sách 82 cá nhân tham gia Mạng lưới TVVPL cùng lĩnh vực hành nghề tư vấn pháp lý của họ tại đây!

Tham khảo chi tiết danh sách 61 tổ chức tham gia Mạng lưới TVVPL cùng lĩnh vực, ngành nghề tư vấn pháp lý của họ tại đây!