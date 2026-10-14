Truy nóng đối tượng 'đá xế'

Đối tượng N.X.T và tang vật vụ trộm.

Trước đó, từ tin báo của người dân về việc bị kẻ gian lấy trộm xe mô-tô Vespa Sprint tại một cửa hàng trên đường 2/4 (phường Bắc Nha Trang), Công an phường Bắc Nha Trang khẩn trương truy xét đối tượng đến địa bàn phường Hòa Thắng (Khánh Hòa) thì bắt giữ được thủ phạm cùng xe mô-tô tang vật. Bước đầu, đối tượng khai tên N.X.T(1991, trú xã Vạn Ninh, Khánh Hòa) và thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp chiếc xe trên, đem về phòng trọ cất giấu thì bị bắt giữ. Hiện, Công an phường Bắc Nha Trang đang tạm giữ đối tượng, tang vật để điều tra theo quy định.