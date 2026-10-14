Phê chuẩn khởi tố nguyên Chủ tịch UBND xã bán đất công

Ngày 14/10, VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Bạch Chí Điển, nguyên Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (cũ), nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021 và Hoàng Mạnh Dũng, nguyên công chức địa chính, xây dựng UBND xã Trường Sơn về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 3 Điều 357 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tống đạt quyết định khởi tố và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bạch Chí Điển. Ảnh: CAPT

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình công tác, Bạch Chí Điển và Hoàng Mạnh Dũng đã cố ý vượt quá quyền hạn được giao, tự ý thực hiện các giao dịch chuyển nhượng đất và trụ sở làm việc thuộc tài sản công trên địa bàn xã Trường Sơn cho các cá nhân, không đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2018, hai bị can đã tự ý bán tổng diện tích hơn 1.116 m2 đất thuộc các công trình công cộng, trụ sở cơ quan, đơn vị trên địa bàn cho 4 hộ dân sinh sống xung quanh.

Toàn bộ số tiền thu được từ các giao dịch trên không được nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định mà được các bị can giữ lại, quản lý nội bộ, để ngoài sổ sách ngân sách và tự ý chi tiêu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tống đạt quyết định khởi tố và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Mạnh Dũng. Ảnh: CAPT

Theo kết quả điều tra, hành vi bán đất trái thẩm quyền đã trực tiếp gây thiệt hại gần 546 triệu đồng cho các hộ dân mua đất, do các thửa đất thuộc trường hợp phải thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.