Giải cứu hai du khách nước ngoài đi lạc trong rừng ở Đà Nẵng

Ngày 14/10, Công an xã Bà Nà (TP Đà Nẵng) cùng các lực lượng chức năng đã tìm thấy hai du khách nước ngoài đi lạc trong một khu rừng trên địa bàn.

Công an xã Bà Nà cùng các lực lượng chức năng giải cứu kịp thời hai du khách lạc trong rừng.

Trước đó, ngày 13/10, du khách A.V (31 tuổi, quốc tịch Mỹ) và M.G (36 tuổi, quốc tịch Đức) trong lúc tham quan, khám phá trong rừng tại xã Bà Nà thì không may bị lạc.

Nhận tin báo, Công an xã Bà Nà đã huy động lực lượng an ninh trật tự cơ sở, dân quân thường trực xã phối hợp Cảnh sát CNCH Công an TP Đà Nẵng tổ chức tìm kiếm các du khách này.

Đến 11h30 ngày 14/10, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy hai du khách này tại khu vực suối Hang Gió, thôn Hòa Trung, xã Bà Nà.

Lúc này, các du khách sức khỏe ổn định, chỉ bị một số vết thương ngoài da, được đưa xuống núi an toàn.

Công an xã Bà Nà khuyến cáo, khu vực suối Hang Gió có địa hình tự nhiên phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, du khách không tự ý khám phá, đi vào khu vực này khi không có người dẫn đường am hiểu địa hình.