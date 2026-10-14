Huế trang bị kỹ năng bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước cạm bẫy trên không gian mạng

Đại úy Nguyễn Văn Kiệt hướng dẫn, giải đáp ý kiến của Ni cô Thích nữ Hạnh Thiện

Nhận diện thủ đoạn lừa đảo, chủ động bảo vệ bản thân

Diễn đàn thu hút hơn 100 hội viên phụ nữ tham gia, tạo cơ hội chia sẻ những khó khăn trong quá trình sử dụng Internet, đồng thời trang bị kiến thức nhận diện, phòng tránh và xử lý các tình huống mất an toàn trên không gian số.

Tại chương trình, Đại úy Nguyễn Văn Kiệt, cán bộ Phòng An ninh mạng (Công an TP Huế,) thông tin về những thủ đoạn lừa đảo trực tuyến phổ biến. Phụ nữ và trẻ em là những nhóm có nguy cơ bị lừa đảo, dụ dỗ, thao túng tâm lý, xâm phạm thông tin cá nhân và trở thành nạn nhân của bạo lực mạng.

Nhiều câu hỏi về bảo vệ “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong không gian số” đã được các hội viên nêu ra tại diễn đàn

Các đối tượng thường lợi dụng lòng tin, sự thiếu cảnh giác hoặc tâm lý muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư, cải thiện kinh tế để chiếm đoạt tài sản. Hậu quả không chỉ là thiệt hại tài chính mà còn ảnh hưởng đến tinh thần, danh dự, uy tín và hạnh phúc gia đình của người bị hại.

Chia sẻ tại diễn đàn, chị Nguyễn Thị Hà, hội viên Chi hội Phụ nữ phường Thuận Hoá, bày tỏ lo ngại trước nguy cơ trẻ em bị người lạ dụ dỗ, lừa đảo, tiếp cận nội dung độc hại hoặc đe dọa trên mạng. Chị mong muốn được hướng dẫn cách nhận biết dấu hiệu bất thường, xây dựng thói quen sử dụng Internet an toàn và giúp trẻ chủ động chia sẻ với cha mẹ khi gặp tình huống đáng ngờ.

Giải đáp vấn đề này, Đại úy Nguyễn Văn Kiệt khuyến nghị phụ huynh thường xuyên trò chuyện, quan tâm và đồng hành cùng con khi sử dụng thiết bị điện tử, mạng xã hội. Trẻ cần được hướng dẫn bảo vệ thông tin cá nhân, không tùy tiện kết bạn với người lạ hoặc cung cấp hình ảnh, địa chỉ, mật khẩu và dữ liệu riêng tư cho những người chưa được xác minh.

Khi có dấu hiệu bị đe dọa, dụ dỗ hoặc lừa đảo, trẻ cần được khuyến khích chia sẻ với người lớn đáng tin cậy để kịp thời hỗ trợ. Việc giáo dục kỹ năng số cần được duy trì thường xuyên, giúp trẻ hình thành khả năng nhận diện và ứng phó với nguy cơ, thay vì chỉ nhắc nhở khi sự việc đã xảy ra.

Một trường hợp được chia sẻ tại diễn đàn là Ni cô Thích nữ Hạnh Thiện, chùa Hương Sơn (TP Huế), từng bị lừa 50 triệu đồng thông qua hình thức mời gọi đầu tư tiền kỹ thuật số. Theo lời kể, hơn 10 năm trước, một người quen trong giới Phật tử gọi điện mời Ni cô tham gia đầu tư. Tin tưởng lời giới thiệu, Ni cô chuyển tiền nhưng sau đó mới nhận ra mình bị lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản.

Không chỉ chịu thiệt hại kinh tế, Ni cô còn day dứt trong thời gian dài, không biết chia sẻ với ai và chưa biết cách trình báo để tìm kiếm sự hỗ trợ.

Tại diễn đàn, Đại úy Nguyễn Văn Kiệt đã hướng dẫn Ni cô các bước làm đơn tố giác hành vi lừa đảo, đồng thời giải đáp những vướng mắc liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của người bị hại.

Từ trường hợp này, cán bộ công an khuyến cáo người dân khi bị lừa đảo, bôi nhọ danh dự hoặc phát tán thông tin sai sự thật trên mạng cần bình tĩnh lưu giữ bằng chứng như ảnh chụp màn hình, tin nhắn, thông tin tài khoản, số điện thoại và chứng từ chuyển tiền. Đây là những tài liệu quan trọng phục vụ công tác xác minh, xử lý của cơ quan chức năng.

Tăng cường tư vấn, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em

Phát biểu tại diễn đàn, bà Dương Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN TP Huế, cho biết, thời gian qua các cấp Hội đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em. Bên cạnh những tiện ích, sự phát triển của công nghệ số cũng kéo theo nguy cơ lừa đảo trực tuyến, đánh cắp thông tin cá nhân, quấy rối, bạo lực mạng, dụ dỗ và thao túng tâm lý, ảnh hưởng đến tài sản, sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống của mỗi người.

Theo bà Dương Thị Thu Thủy, diễn đàn nhằm giúp phụ nữ TP Huế nhận diện nguy cơ, nâng cao kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, bảo vệ tài khoản, hình ảnh và dữ liệu riêng tư. Đây cũng là dịp để phụ nữ, cha mẹ và người chăm sóc trẻ chia sẻ tình huống thực tế, đặt câu hỏi và được hướng dẫn cách xử lý phù hợp.

Hội LHPN TP Huế kỳ vọng mỗi hội viên không chỉ chủ động bảo vệ bản thân mà còn trở thành tuyên truyền viên tại gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh cho phụ nữ và trẻ em.

Dịp này, Hội LHPN TP Huế tổ chức ra mắt, kiện toàn Ban Chủ nhiệm và Câu lạc bộ "Tư vấn, hỗ trợ giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em".

Ra mắt, kiện toàn Ban Chủ nhiệm và Câu lạc bộ “Tư vấn, hỗ trợ giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em” thuộc Hội LHPN TP Huế

Câu lạc bộ được định hướng trở thành địa chỉ tư vấn, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khi gặp khó khăn liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng; đồng thời kết nối với cơ quan chức năng, cơ sở y tế, trung tâm trợ giúp pháp lý và các dịch vụ xã hội phù hợp. Những đối tượng được ưu tiên hỗ trợ gồm phụ nữ, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ đơn thân và các nhóm yếu thế.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, lãnh đạo Hội LHPN TP Huế đề nghị Ban Chủ nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể, xây dựng quy chế phù hợp, duy trì sinh hoạt định kỳ và triển khai các hoạt động sát nhu cầu thực tế. Nội dung hoạt động cần chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng, nâng cao nhận thức pháp luật, gắn với chương trình công tác Hội, Đề án 938 của Chính phủ và các chương trình liên quan.

Câu lạc bộ định hướng tư vấn, hỗ trợ miễn phí trực tiếp tại điểm tư vấn hoặc gián tiếp qua điện thoại, các kênh trực tuyến; qua đó góp phần phát hiện, phòng ngừa và hỗ trợ xử lý các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em và nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng.

Các cấp Hội sẽ tăng cường giới thiệu hoạt động của Câu lạc bộ và "Điểm tư vấn, hỗ trợ miễn phí" đến hội viên, gia đình, trường học, khu dân cư; đồng thời chủ động nắm bắt tình hình tại cơ sở để kết nối hỗ trợ kịp thời. Hội viên được khuyến khích chia sẻ khó khăn với cán bộ Hội, chi hội, tổ hội để được tư vấn và bảo vệ quyền lợi.

Thông qua diễn đàn và mô hình hỗ trợ mới, Hội LHPN TP Huế tiếp tục phát huy vai trò đồng hành cùng phụ nữ, trẻ em, hướng đến xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và môi trường số an toàn, nhân văn, lành mạnh.