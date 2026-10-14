Đề xuất bổ sung chế tài xử phạt vi phạm trong lĩnh vực trò chơi có thưởng

Nhằm đồng bộ quy định pháp luật, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước, tăng cường hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính (VPHC), Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng (thay thế Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ).

Theo dự thảo Bộ Tài chính xây dựng, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng đối với tổ chức là 200 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Theo dự thảo Nghị định, mức phạt tiền được quy định như sau: Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi VPHC trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng đối với tổ chức là 200 triệu đồng và đối với cá nhân là 100 triệu đồng; Mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân cho cùng hành vi vi phạm.

Hình thức xử phạt bổ sung gồm: đình chỉ hoạt động kinh doanh đặt cược/casino/trò chơi điện tử có thưởng có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

Thời hiệu xử phạt VPHC trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi điện tử có thưởng là 1 năm; thời điểm tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng đối với hành vi VPHC đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm và đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.

Dự thảo Nghị định cũng đã quy định về thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt đối với một số hành vi vi phạm cụ thể.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng đưa ra 17 nhóm hành vi VPHC đối với lĩnh vực đặt cược, 15 nhóm hành vi VPHC đối với lĩnh vực casino, 15 nhóm hành vi VPHC đối với lĩnh vực trò chơi điện tử có thưởng, 4 nhóm hành vi VPHC quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trong đó, quy định cụ thể hành vi VPHC, mức xử phạt, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả cụ thể đối với từng hành vi.

Tại dự thảo Nghị định quy định thẩm quyền lập biên bản VPHC và thẩm quyền xử phạt VPHC của lực lượng Công an nhân dân, của Chủ tịch UBND các cấp, Giám đốc Sở Tài chính và cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi điện tử có thưởng.