Khảo sát thực tiễn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính tại Công an TP Đà Nẵng

Sáng nay (14/10), Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đã phối hợp với Bộ Công an đã tổ chức khảo sát thực tiễn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) tại Công an TP Đà Nẵng, phục vụ công tác thẩm tra, hoàn thiện Dự thảo Luật Xử lý VPHC (sửa đổi). Bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đại diện Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đề nghị Công an TP Đà Nẵng thông tin những thuận lợi, khó khăn, bất cập trong thi hành Luật Xử lý VPHC hiện nay; tập trung trao đổi ba nhóm vấn đề trọng tâm liên quan việc thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND cấp xã và Trưởng Công an cấp xã; xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử; việc tạm giữ, quản lý, bảo quản và xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo Công an Đà Nẵng, Đại tá Võ Thị Trinh, Phó Giám đốc Công an thành phố đã thông tin khái quát những kết quả đạt được trong thực hiện Luật Xử lý VPHC trong thời gian qua. Theo đó, Công an Đà Nẵng đã chủ động xây dựng, hoàn thiện hệ thống báo cáo, phản ánh tình hình và kết quả đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm hành chính; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, quá trình thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phát sinh một số bất cập liên quan đến việc áp dụng chế tài xử phạt, quy trình tạm giữ, quản lý tang vật, phương tiện vi phạm và công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng…

Thành viên đoàn khảo sát trao đổi với các đại biểu tại buổi làm việc

Cũng tại buổi làm việc, Công an TP đã đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định của Luật Xử lý VPHC và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý VPHC; Thống nhất đề xuất thông qua dự án Luật Xử lý VPHC (sửa đổi) để đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn; kịp thời khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện Luật.

Công an Đà Nẵng đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện “Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính” ứng dụng trong quản lý thi hành pháp luật xử lý VPHC nhằm đảm bảo thống nhất quản lý thi hành pháp luật xử lý VPHC…

Đại diện một số đơn vị thuộc Công an TP Đà Nẵng góp ý hoàn thiện dự thảo Luật.

Đoàn công tác ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc của Công an TP Đà Nẵng, đồng thời đánh giá cao những ý kiến đóng góp xuất phát từ thực tiễn cơ sở. Đây là nguồn thông tin quan trọng để Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, phục vụ công tác thẩm tra, góp phần hoàn thiện dự thảo Luật Xử lý VPHC (sửa đổi), đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật trong tình hình mới.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã có buổi khảo sát thực tế, tìm hiểu thực tiễn thi hành các quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính về xử phạt hành chính trên môi trường điện tử trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng…