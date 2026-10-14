Giả mạo resort 5 sao ở Phú Quốc để lừa tiền du khách

Chỉ với vài cú nhấp chuột để đặt phòng nghỉ dưỡng, nhiều người đã vô tình rơi vào chiếc bẫy được giăng sẵn bởi một đường dây lừa đảo hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Sau thời gian xác lập chuyên án, Công an tỉnh An Giang đã đấu tranh, triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn, hoạt động dưới vỏ bọc các doanh nghiệp và giả mạo hàng loạt thương hiệu du lịch, khách sạn, resort nổi tiếng.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng đã xây dựng nhiều website, fanpage giả mạo các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp tại đặc khu Phú Quốc. Để tăng độ tin cậy, chúng chi tiền chạy quảng cáo, mua lượt tương tác, đánh giá ảo khiến nhiều người nhầm tưởng đây là những trang thông tin chính thức.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang thông tin kết quả triệt phá đường dây giả mạo khách sạn, resort để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Cục An ninh mạng

Khi khách hàng liên hệ đặt phòng và chuyển tiền đặt cọc, các đối tượng nhanh chóng chiếm đoạt tiền rồi cắt đứt liên lạc. Không dừng lại ở đó, nhóm này còn thành lập các "doanh nghiệp ma", mở tài khoản ngân hàng đứng tên pháp nhân nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp, khiến nạn nhân càng khó phát hiện dấu hiệu bất thường.

Đáng chú ý, thủ đoạn của các đối tượng liên tục thay đổi và mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như thu học phí, bán bảo hiểm, tuyển sinh các chương trình trải nghiệm cho trẻ em và nhiều hình thức dịch vụ trực tuyến khác.

Quá trình điều tra cho thấy quy mô hoạt động của đường dây này đặc biệt lớn. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can, tạm giữ 01 đối tượng; đồng thời tạm hoãn xuất cảnh 12 trường hợp có liên quan. Lực lượng chức năng cũng đã rà soát 229 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 6.000 tỷ đồng và tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ các mắt xích trong đường dây phạm tội.

Chiến công của Công an tỉnh An Giang không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và du khách, mà còn ngăn chặn nguy cơ ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch, môi trường đầu tư và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp chân chính.