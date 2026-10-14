Công an TPHCM: Tìm chủ sở hữu điện thoại Samsung A05 trong vụ trộm cắp tài sản

Theo kết quả điều tra ban đầu, do không có nghề nghiệp ổn định và cần tiền tiêu xài, Quân giả làm nhân viên khảo sát thị trường kem đánh răng, tìm đến các khu nhà trọ để tiếp cận người dân, lợi dụng sơ hở trộm cắp tài sản rồi mang đi bán.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an tạm giữ 1 điện thoại di động hiệu Samsung A05 tại nơi ở của Quân. Do điện thoại được khóa mật khẩu, cơ quan chức năng chưa thể kiểm tra thông tin bên trong.

Ảnh minh họa

Theo lời khai của Quân, chiếc điện thoại trên được đối tượng lấy trộm tại một phòng trọ thuộc địa bàn phường Linh Xuân, TPHCM. Thời điểm đó, Quân phát hiện phòng trọ mở cửa, bên trong có một bé trai khoảng 12 tuổi đang sử dụng điện thoại. Thấy một chiếc điện thoại Samsung khác đặt dưới chân cháu bé, Quân nảy sinh ý định chiếm đoạt, bỏ tài sản vào túi quần rồi điều khiển xe rời đi.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thông báo, ai là chủ sở hữu hợp pháp của chiếc điện thoại nêu trên, đề nghị liên hệ Công an phường Gò Vấp, địa chỉ số 525/1/8 Quang Trung, phường Gò Vấp, TPHCM; gặp Điều tra viên Trần Việt Anh, số điện thoại 0913.833.339, để được hướng dẫn giải quyết và nhận lại tài sản theo quy định.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo được đăng tải trên báo, nếu không có người đến liên hệ nhận tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.