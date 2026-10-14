Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen, khen thưởng đột xuất Công an tỉnh Đắk Lắk

Ngày 14/10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen và khen thưởng đột xuất cho Công an tỉnh và các đơn vị liên quan vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá 3 thành công vụ án lớn gồm: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng” và “Đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng”.

Thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk trao Thư khen và khen thưởng đột xuất cho các đơn vị liên quan.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an đã nhanh chóng, làm rõ nhóm đối tượng dùng nhiều tài khoản mạng xã hội thường xuyên đăng tải những nội dung liên quan đến tử vi, tướng số, tâm linh để lừa đảo do cặp vợ chồng Trương Minh Hoàng (SN 1994) và vợ Dương Kim Sang (SN 1993, cùng trú tại phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Cặp vợ chồng Trương Minh Hoàng và Dương Kim Sang.

Cơ quan Công an đã làm rõ: Từ tháng 6/2025 đến nay, nhóm đối tượng này đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội tự xưng được “bề trên” chỉ dẫn, biết trước vận số, thậm chí có khả năng dự đoán kết quả xổ số để rao bán “lộc”, “cho số”, “báo số” trên mạng xã hội. Lợi dụng niềm tin của người dân, các đối tượng dụ dỗ nhiều người bỏ tiền mua những “con số may mắn”, thực chất là chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Với hành vi này, chúng đã lừa hàng nghìn người trên cả nước, chiếm đoạt số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Những hình ảnh mê tín dị đoan do Hoàng và Sang dựng lên để lừa đảo người dân.

Cũng trong thời gian này, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã đấu tranh, triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán hơn 24.000 tấn phân bón giả, hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố; khởi tố 7 đối tượng.

CQĐT xác định, các đối tượng đã lợi dụng sự chênh lệch về giá thành giữa các loại phân bón từ những quốc gia khác nhau để thực hiện hành vi gian lận. Các đối tượng đã nhập khẩu phân bón từ những quốc gia có giá thành thấp, sau đó thay đổi bao bì, nhãn mác thành phân bón của quốc gia có giá thành cao để đưa ra thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính trên 60 tỷ đồng.

Một cặp vợ chồng trong nhóm đối tượng tổ chức sản xuất, buôn bán phân bón giả bị bắt.

Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk và Phòng 5 - Cục An ninh mạng Bộ Công an đã phối hợp triệt phá thành công nhóm đối tượng “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng” với tổng số tiền giao dịch lên đến 195 tỷ đồng. CQĐT đã khởi tố 12 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an quyết định Khen thưởng đột xuất cho Phòng An ninh mạng, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk mỗi đơn vị 20 triệu đồng và Phòng 4 - Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an 5 triệu đồng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi Thư khen và thưởng đột xuất cho Phòng Cảnh sát kinh tế, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk và Phòng 5 - Cục An ninh mạng Bộ Công an.

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra trong một kho xưởng sản xuất hàng nghìn tấn phân bón giả của nhóm đối tượng.

Thư khen do Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ký nêu: “Đây là thành tích xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, tính chủ động, gương mẫu của Công an tỉnh Đắk Lắk trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng, chống tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Kết quả điều tra, khám phá vụ án đã góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, răn đe phòng ngừa tội phạm, bảo đảm sự ổn định của nền nông nghiệp, bảo vệ quyền lợi và củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng CAND”.

Hàng nghìn tấn phân bón giả được phát hiện trong kho của nhóm đối tượng.

Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội theo quy định của pháp luật.

Nhân dịp này, ông Đỗ Hữu Huy, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã gửi Thư khen, khen thưởng đột xuất cho các đơn vị nghiệp vụ liên quan đến việc triệt phá thành công 3 vụ án nói trên.