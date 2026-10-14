Giám đốc, kế toán bị khởi tố, tìm bị hại vụ lừa 'suất ngoại giao' nhà ở xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tân Nhật Phát, địa chỉ số 30, liền kề 8, Khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông, Hà Nội.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hương (SN 1985) và Phạm Hồng Phương (SN 1988) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, Phạm Thị Hương bị xác định đã đưa ra thông tin gian dối về khả năng mua được các “suất ngoại giao” tại nhiều dự án nhà ở như NHS Trung Văn, Ecohome, N01 Hạ Đình và Handico Complex với giá ưu đãi.

Thông qua hoạt động tư vấn, ký phiếu tư vấn có dấu treo của Công ty Tân Nhật Phát, khách hàng được hướng dẫn chuyển tiền đặt cọc, tiền chênh lệch vào tài khoản cá nhân của Hương. Số tiền này sau đó bị chiếm đoạt.

Tháng 4/2025, PV VietNamNet tới địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty Tân Nhật Phát tại Khu đô thị Văn Khê nhưng doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ, chỉ còn biển tên công ty. Ảnh: Nguyễn Lê

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án chủ động liên hệ, cung cấp thông tin và tài liệu.

Người liên quan có thể đến Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội, số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, hoặc liên hệ điều tra viên Đỗ Thái Dương, số điện thoại 0983410885, để được hướng dẫn.

Trước đó, trong loạt bài “Sự thực chiêu trò suất ngoại giao nhà ở xã hội” đăng tải đầu tháng 4/2025, VietNamNet ghi nhận nhiều trường hợp đã nộp số tiền lớn cho bà Phạm Thị Hương sau khi được giới thiệu có thể mua căn hộ tại các dự án nhà ở xã hội với giá ưu đãi, không phải tham gia bốc thăm như những người đăng ký thông thường.

Chẳng hạn, tại dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn ở quận Nam Từ Liêm (cũ), có người đã nộp 650 triệu đồng để mua căn hộ diện tích 70m2, người khác nộp 600 triệu đồng để giữ “suất ngoại giao”. Theo phản ánh, các khách hàng được hứa hẹn sẽ ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư; nếu không thực hiện được, tiền sẽ được hoàn trả. Tuy nhiên, khi quá thời hạn cam kết, họ vẫn không nhận lại được tiền dù nhiều lần liên hệ yêu cầu.

Phiếu thu tiền của một khách hàng chỉ được đóng dấu treo. Ảnh: Người mua cung cấp

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại dự án Ecohome 3 ở quận Bắc Từ Liêm (cũ). Một khách hàng đã chuyển hơn 2,2 tỷ đồng để đặt mua 3 căn hộ trong hai ngày, 2 và 3/12/2024. Sau đó, người này không nhận lại được tiền của một căn hộ không đủ điều kiện hồ sơ. Khi cùng một số khách hàng đến đối chất, người mua còn phát hiện có căn hộ được nhiều người cùng đặt mua.

Tại dự án NO1 Hạ Đình ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (cũ), một khách hàng khác đã chuyển 130 triệu đồng vào tài khoản bà Hương để đăng ký mua căn hộ. Sau khi tìm hiểu và biết dự án chưa đủ điều kiện nhận hồ sơ, người này đề nghị dừng giao dịch, yêu cầu hoàn tiền. Dù hai bên đã lập giấy hẹn hoàn cọc, khoản tiền vẫn chưa được hoàn trả như cam kết.

Theo phản ánh, nhóm có 24 khách hàng đã nộp tổng cộng gần 19 tỷ đồng vào tài khoản đứng tên bà Hương để mua “suất ngoại giao” tại các dự án nhà ở xã hội như NHS Trung Văn, Ecohome, N01 Hạ Đình và Handico Complex.

Sau khi không được ký hợp đồng mua căn hộ và nhiều lần yêu cầu hoàn tiền nhưng không có kết quả, các khách hàng đã gửi đơn đến cơ quan công an đề nghị điều tra, làm rõ vụ việc.

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