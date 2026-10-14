Cựu Phó tổng giám đốc VNCB bỏ trốn gần 9 năm được kêu gọi ra đầu thú

VKSND Tối cao vừa phát đi thông báo kêu gọi Đỗ Hoàng Linh (56 tuổi), cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), và Trần Trọng Nghĩa (43 tuổi), cựu Phó trưởng phòng phụ trách kinh doanh ngân hàng này, ra đầu thú.

Hai bị can đang bị truy nã trong vụ án Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại VNCB.

Bị can Đỗ Hoàng Linh (trái) và Trần Trọng Nghĩa. Ảnh: BCA.

Trước đó ngày 4/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành và gửi Bản kết luận điều tra vụ án hình sự số 96 kèm theo hồ sơ vụ án đến Viện KSND Tối cao, đề nghị truy tố bị can Đỗ Hoàng Linh và Trần Trọng Nghĩa về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Đỗ Hoàng Linh, sinh năm 1970 tại tỉnh Hà Tây cũ (nay là TP Hà Nội), cựu Phó Tổng giám đốc VNCB, cũng đang bị truy nã. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã số 01/C46(P10) ngày 9/1/2018 đối với Linh. Theo hồ sơ, Đỗ Hoàng Linh từng bị TAND TP.HCM xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 4/8/1999.

Trần Trọng Nghĩa, sinh năm 1983 tại TP.HCM, đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 18/C46(P10) ngày 18/11/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Nơi ở hiện tại của Nghĩa không xác định.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện KSND Tối cao kêu gọi bị can Đỗ Hoàng Linh và Trần Trọng Nghĩa đến cơ quan Công an; Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự.

VKSND Tối cao nhấn mạnh, nếu tiếp tục bỏ trốn, cơ quan này coi đó là việc các bị can từ bỏ quyền bào chữa và sẽ tiến hành truy tố, xét xử theo quy định pháp luật.