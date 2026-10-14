Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ trong vỏ bom bên sông Xê Kông

Theo thông tin ban đầu, hai hài cốt được chôn chung trong một hố, đặt trong vỏ bom tại khu vực cạnh sông Xê Kông. Vị trí tìm kiếm được xác định từ thông tin do người dân địa phương cung cấp trong quá trình đi làm rừng.

Đội 192, Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ được mai táng trong vỏ bom. (Ảnh: Lê Sáu)

Quá trình cất bốc, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều phần xương cùng các di vật gắn liền với người đã khuất. Trong đó, hài cốt thứ nhất còn nhiều mảnh xương sọ, 19 chiếc răng, 12 đoạn xương ống và các mảnh xương vỡ vụn.

Di vật gồm hai hộp mực dấu, đồng hồ đeo tay, hai ống cẳng chân giả bằng nhựa và nhôm, đế dép cao su, bát B52, đĩa hai ngăn và muôi canh inox.

Đối với hài cốt thứ hai, lực lượng phát hiện hộp xương sọ, xương hàm dưới, răng cùng nhiều đoạn xương đùi, xương cẳng tay, xương cánh tay và các mảnh xương vỡ vụn.

Đáng chú ý, hài cốt được bọc trong bộ quân phục nữ. Các di vật đi kèm gồm mũ bộ đội, ba lô, bình tông, thắt lưng nữ bộ đội, đế dép cao su và một bộ dụng cụ y tế gần như còn nguyên vẹn.

Nhiều di vật của 2 liệt sĩ được tìm thấy có giá trị phục vụ xác minh danh tính. (Ảnh: Lê Sáu)

Sau khi hoàn tất công tác cất bốc, Đội 192 đã đưa cả hai hài cốt về nhà quàn liệt sĩ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan (Lào) để bảo quản, hương khói chu đáo. Đơn vị tiếp tục phối hợp với người dân địa phương mở rộng khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, xác minh.

Việc quy tập thêm hai hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Sê Kông góp phần thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Đội 192, đồng thời hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.