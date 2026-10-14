Danh tính nữ influencer bị bắt vì tiếp quản đế chế ma túy xuyên quốc gia của chồng

Theo cơ quan chức năng, Paula Simoes Assisi (34 tuổi), người sở hữu hàng chục nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội, đã sa lưới trong một đợt truy quét quy mô lớn do Cảnh sát Liên bang Brazil phối hợp cùng chính quyền Italy và Interpol thực hiện nhằm triệt phá đường dây buôn bán ma túy tập trung tại thành phố biển Santos.

Paula bị cáo buộc điều hành mạng lưới cung ứng ma túy cho tổ chức mafia 'Ndrangheta của Italy. Cụ thể, sau khi chồng cô là Patrick Assisi cùng bố chồng bị bắt giữ vào năm 2019, người phụ nữ này bị nghi ngờ đã trực tiếp giám sát và điều phối các phi vụ vận chuyển khoảng 2,2 tấn cocaine sang châu Âu.

Quá trình điều tra cho thấy, dù đang thụ án, Patrick Assisi vẫn lén gửi các bản thư tay ra ngoài để chỉ đạo vợ thu hồi nợ nần và tiếp quản các hoạt động của tổ chức.

Dưới mật danh "Chanel" và sử dụng ứng dụng tin nhắn mã hóa SkyECC, Paula bị cáo buộc đã chốt thành công một thương vụ vận chuyển 400 kg cocaine, được ngụy trang tinh vi trong các container hàng hóa hợp pháp tuồn qua cảng Paranagua.

Paula Simoes Assisi trước khi bị bắt. Ảnh: Instagram

Đáng chú ý, bất chấp việc đang trực tiếp điều hành các hoạt động thế giới ngầm và thậm chí từng đe dọa thiêu sống đối thủ, hotgirl 34 tuổi này vẫn thường xuyên đăng tải những hình ảnh khoe cuộc sống vô cùng sang chảnh trên trang cá nhân.

Cùng sa lưới trong chiến dịch truy quét này còn có luật sư Patrick Raasch Cardoso, người bị cáo buộc đã lợi dụng đặc quyền nghề nghiệp để làm trung gian chuyển thư mật giữa các ông trùm trong tù và thế giới bên ngoài.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng bắt giữ Franklin Rodrigues de Oliveira, mắt xích đóng vai trò môi giới giữa mafia Italy và các băng nhóm tội phạm Brazil.

Cơ quan điều tra cho biết đã liên kết đường dây này với 11 vụ bắt giữ ma túy khác nhau, thu giữ tổng cộng hơn 4,6 tấn cocaine. Hiện tại, lệnh phong tỏa toàn bộ tài sản và tài khoản ngân hàng liên quan đến các nghi phạm đã được ban hành.

Về phía Paula, đội ngũ luật sư bào chữa kiên quyết bác bỏ các cáo buộc, đồng thời khẳng định vụ án chỉ được xây dựng dựa trên những giả định và hoàn toàn thiếu các bằng chứng trực tiếp.