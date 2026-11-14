Trong tim là cả quê hương

Năm nay, lần đầu tiên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại châu Âu, quy tụ đại diện kiều bào đến từ 29 quốc gia. Ngày hội không chỉ kết nối cộng đồng, trao truyền tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ người Việt ở xa Tổ quốc mà còn quảng bá truyền thống văn hóa dân tộc đến bạn bè quốc tế.

Việc lựa chọn Thủ đô Praha là địa điểm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc càng có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định cộng đồng kiều bào ở nước ngoài là bộ phận quan trọng không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, là nguồn lực góp phần xây dựng đất nước, quê hương giàu mạnh, trở thành cầu nối thúc đẩy giao lưu Nhân dân, hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên thế giới. Thông qua ngày hội là dịp để mọi người, nhất là thế hệ trẻ thêm tự hào về nguồn cội, luôn khắc ghi trong tim hình bóng quê hương, tự hào "Tôi là người Việt Nam".

Năm 2013, cộng đồng người Việt được Chính phủ Cộng hòa Séc chính thức công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14. Đây là cộng đồng gốc Á đầu tiên đạt được vị thế này. Hội đồng hương Bắc Ninh - Kinh Bắc hiện quy tụ gần 2.000 người đang sinh sống, làm việc, học tập tại Cộng hòa Séc. Trung tâm thương mại Sapa được xem như “Làng Việt Nam” giữa lòng châu Âu thường xuyên tổ chức sinh hoạt Hội đồng hương các tỉnh, thành phố, giao lưu nhân các ngày lễ, dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước.

Tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại châu Âu, các nghệ sĩ Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh cùng với các nghệ sĩ kiều bào trong Câu lạc bộ Quan họ của Hội đồng hương Bắc Ninh - Kinh Bắc mang đến nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Những trải nghiệm thực tế về lịch sử, địa lý trong không gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tạo cảm giác thân thuộc đối với kiều bào như đang được trở về làng quê của mình.

Ở nước ta, việc sáp nhập thôn, tổ dân phố không phải là lần đầu tiên diễn ra. Tên gọi hành chính có thể thay đổi nhưng những nét đẹp văn hóa dân gian như: Phong tục tập quán, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng… vẫn được gìn giữ, bảo tồn và phát huy. Tại nhiều xóm làng, khu phố, tuy khác nhau về tín ngưỡng, tôn giáo song cả người dân sở tại và tạm trú đều tuân thủ hương ước, quy ước.

Khi ý Đảng, lòng Dân hòa quyện, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tập trung, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được phát huy, tình làng nghĩa xóm, đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao. Đây là những minh chứng xác đáng bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các đối tượng thù địch cho rằng việc sáp nhập dẫn tới mất bản sắc văn hóa, mất đoàn kết ở các địa phương.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay càng ý nghĩa hơn khi là năm đầu tiên nhiều thôn, tổ dân phố hợp nhất và gắn với kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam. Mỗi gia đình, từng người dân có những việc làm thiết thực như: Vệ sinh đường làng ngõ xóm, giúp đỡ hộ có hoàn cảnh khó khăn, tham gia các mô hình tự quản giữ gìn an ninh, trật tự... Những lời ca quan họ, điệu chèo, điệu sloong hao, các tiết mục dân vũ, đồng diễn dưỡng sinh… tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nhận được sự cổ vũ của đông đảo Nhân dân.

Mâm cơm đại đoàn kết là nơi cán bộ và Nhân dân cùng gặp gỡ, giao lưu, nhìn lại thành quả đã đạt được, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.