Rực rỡ sắc màu văn hóa

Rộn ràng lời ca, thắm tình làng xóm

Những điệu múa, câu hát, nụ cười tươi vui và những cái nắm tay thân tình đã tạo nên không khí sôi nổi, ấm áp trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Mỗi tiết mục văn nghệ là một nhịp nối yêu thương, một sắc màu của tình làng nghĩa xóm, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn An Sơn, xã Sơn Động.

Phụ trách dàn dựng chương trình văn nghệ phục vụ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, ông Nguyễn Thanh Tư, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Quan họ thực hành thôn Núi Đông, xã Đại Đồng cho biết: "Chúng tôi đã dành khoảng một tháng chuẩn bị, tập luyện với sự tham gia của gần 50 thành viên từ 30 đến ngoài 70 tuổi. Qua lời ca, tiếng hát, chúng tôi mong muốn góp phần gắn kết bà con để tình làng nghĩa xóm luôn bền chặt".

Sức sống của phong trào văn nghệ ở cơ sở không vì sân khấu hoành tráng hay những tiết mục dàn dựng chuyên nghiệp mà quan trọng là tinh thần tự nguyện, nhiệt tình của người dân. Ở thôn Đức Thịnh, phường Hiệp Hòa, phong trào văn hóa, văn nghệ được duy trì nền nếp với 5 câu lạc bộ thuộc nhiều loại hình như dân ca, dân vũ, trống hội, thu hút hàng trăm thành viên tham gia. Ông Nguyễn Thanh Hải, Tổ trưởng tổ dân phố Đức Thịnh cho biết: Hầu như tối nào nhà văn hóa thôn cũng sáng đèn, rộn ràng tiếng trống, lời ca và những bước nhảy. Khi cùng nhau tập luyện, cùng chuẩn bị cho một chương trình biểu diễn, mọi người có điều kiện chia sẻ, thấu hiểu. Tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và tình đoàn kết trong khu dân cư cũng được củng cố.

Khắp mọi miền quê, từ đồng bằng đến miền núi, từ những bản làng vùng cao đến các khu dân cư đô thị, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành dịp hội tụ, giao lưu và lan tỏa những giá trị văn hóa cộng đồng. Những tiết mục văn nghệ rộn ràng, mộc mạc "cây nhà lá vườn" do chính người dân dàn dựng, biểu diễn mang đến không khí ấm áp thân tình, nhân lên sức mạnh cộng đồng.

Xã Sơn Động hiện có hơn 6,1 nghìn hộ dân sinh sống, trong đó 58% là đồng bào dân tộc thiểu số gồm Tày, Nùng, Cao Lan, Sán Chí... Cùng với gìn giữ các di tích, lễ hội truyền thống, địa phương chú trọng bảo tồn, phát huy những loại hình văn hóa dân gian đặc sắc như dân ca quan họ, hát then, đàn tính, nhảy tắc xình... Dịp này, các loại hình văn hóa dân gian đặc sắc đó lại được thể hiện sinh động trong đời sống, trở thành sợi dây kết nối cộng đồng.

Theo bà Hoàng Thị Quỳnh, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sơn Động, các hoạt động giao lưu, biểu diễn văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam vừa khơi dậy không khí sinh hoạt cộng đồng, phát huy vốn văn hóa đặc sắc của các dân tộc, vừa góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, ý thức gìn giữ di sản và tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong các tầng lớp nhân dân.

Lấy người dân làm trung tâm

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết tại Bắc Ninh được triển khai cao điểm từ ngày 18 đến 25/11/2026. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, trình diễn dân ca, dân vũ, trải nghiệm và truyền dạy di sản. Đáng chú ý là mỗi xã, phường được định hướng lựa chọn ít nhất một giá trị văn hóa đặc trưng để giới thiệu, quảng bá và xây dựng ít nhất một mô hình tiếp tục duy trì sau chuỗi hoạt động.

Khắp mọi miền quê, từ đồng bằng đến miền núi, từ những bản làng vùng cao đến các khu dân cư đô thị, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành dịp hội tụ, giao lưu và lan tỏa những giá trị văn hóa cộng đồng. Những tiết mục văn nghệ do chính người dân dàn dựng, biểu diễn mang đến không khí ấm áp, thân tình, nhân lên sức mạnh cộng đồng.

Tại phường Võ Cường, công tác chuẩn bị Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam đang được triển khai đến từng tổ dân phố. Cùng với chỉnh trang nhà văn hóa, đường phố, các khu dân cư tích cực tổ chức tập luyện văn nghệ, chuẩn bị các giải thể thao, trò chơi dân gian như bóng chuyền hơi, cầu lông, kéo co... Đặc biệt, phường Võ Cường dự kiến tổ chức chương trình giao lưu văn hóa với thành phố Gumi (Hàn Quốc) vào tối 24/11 tại Công viên Hữu nghị thành phố Bắc Ninh. Đây là dịp để giới thiệu hình ảnh quê hương, con người, những nét đẹp văn hóa địa phương, đồng thời mở rộng giao lưu, tăng cường sự hiểu biết và kết nối giữa các nền văn hóa.

Để văn hóa thực sự thấm sâu vào đời sống, trở thành nhu cầu tự thân và động lực gắn kết cộng đồng, bên cạnh sự chủ động tham gia tích cực của người dân không thể thiếu vai trò định hướng, dẫn dắt và hỗ trợ của chính quyền các cấp. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt trong chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh về triển khai các nhiệm vụ phát triển văn hóa, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Trọng tâm không chỉ là tạo không khí sôi nổi trong ngày hội mà còn hướng đến hiệu quả lâu dài, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, bảo đảm người dân thực sự được tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Cùng với đó, việc bảo tồn di sản được đặt trong mối liên hệ với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Lấy người dân làm trung tâm, từ những sân chơi gần gũi ở thôn, tổ dân phố đến không gian giao lưu quốc tế, văn hóa được mở rộng cả về chiều sâu lẫn phạm vi lan tỏa. Những sắc màu văn hóa tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và kết nối, trở thành nguồn lực tinh thần quý báu, tạo nên sức sống bền bỉ cho văn hóa Bắc Ninh, góp phần xây dựng những cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh, giàu bản sắc.