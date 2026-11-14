Từ 14/11/2026: Khai thác đôi tàu du lịch kết nối Hà Nội-Thái Nguyên

Theo thông tin từ ngành đường sắt, từ ngày 14/11/2026, đôi tàu du lịch QT1/QT2 chính thức khai thác trên tuyến Hà Nội-Lưu Xá (Thái Nguyên), được tổ chức chạy định kỳ vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, hướng tới phục vụ nhu cầu đi lại, tham quan, nghỉ dưỡng của người dân và du khách.

Đây là sản phẩm du lịch được xây dựng theo mô hình kết hợp giữa vận tải đường sắt và phương tiện ôtô trung chuyển, tạo điều kiện để hành khách lựa chọn hành trình tham quan trong ngày hoặc lưu trú qua đêm tại Hà Nội và Thái Nguyên, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch đường sắt, quảng bá văn hóa trà và tăng cường kết nối du lịch giữa hai địa phương.

Giá vé toàn chặng Hà Nội-Lưu Xá được niêm yết ở mức 180.000 đồng/vé. Hành khách mua vé theo nhóm từ 3 người trở lên, vé khứ hồi được áp dụng ưu đãi theo quy định.

Bên cạnh hình thức mua vé tàu thông thường, hành khách có thể lựa chọn tự tổ chức hành trình hoặc đăng ký các chương trình du lịch trọn gói, phù hợp với nhu cầu và thời gian của từng nhóm khách./.