Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tạo môi trường rộng mở để người có tài, có đức thỏa sức cống hiến

Cách đây 950 năm, vào năm 1076, tại Thăng Long, dưới triều vua Lý Nhân Tông, Quốc Tử Giám được thành lập, ghi dấu mốc đặc biệt trong lịch sử giáo dục Việt Nam. Từ đây, Quốc Tử Giám trở thành biểu tượng của nền giáo dục quốc gia, của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và tinh thần trọng dụng hiền tài của dân tộc. Trải qua gần một thiên niên kỷ với bao thăng trầm của lịch sử, những giá trị mà Quốc Tử Giám hun đúc và trao truyền vẫn còn nguyên ý nghĩa.

Tối 13/11, tại sân Thái Học, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam với chủ đề “Tinh hoa đạo học”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đọc diễn văn kỷ niệm. Ảnh: BTC.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh kế thừa mạch nguồn dân tộc, trách nhiệm hôm nay là mở rộng cánh cửa học tập cho mọi người dân, đồng thời tạo môi trường rộng mở để người có tài, có đức thỏa sức cống hiến vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng khẳng định tầm nhìn vượt thời gian của bậc tiền nhân từ ngàn năm trước đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

82 bia Tiến sĩ Văn Miếu - Quốc Tử Giám mãi là minh chứng cho triết lý sâu sắc của tiền nhân: Đặt tài năng và đạo đức làm hai nguyên tắc song hành để bồi đắp nguyên khí quốc gia. Sức mạnh của một dân tộc trước hết được định hình bởi chiều sâu văn hóa, trí tuệ, bản lĩnh và phẩm giá con người cùng khát vọng vươn lên.

Để tiếp nối những giá trị trường tồn của Quốc Tử Giám, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược: Bảo tồn di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đưa tinh thần và sức sống của di sản hiện diện sinh động trong đời sống học đường.

Đồng thời, mở rộng bình đẳng cơ hội học tập, giải phóng sức sáng tạo cho nhà giáo và xây dựng văn hóa học tập suốt đời, chủ động tìm kiếm, trọng dụng nhân tài ở tất cả cấp từ chính những bài toán cấp thiết của địa phương và của quốc gia, mở rộng cánh cửa chiêu hiền, đãi sĩ từ muôn nơi, bao gồm cả cộng đồng trí thức người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ trách nhiệm của Thủ đô Hà Nội là bảo tồn nguyên vẹn giá trị di sản của Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Mọi nỗ lực trùng tu, tôn tạo phải tôn trọng tuyệt đối nét kiến trúc cổ kính và không gian lịch sử thiêng liêng.

Thành phố phối hợp với ngành văn hóa, giáo dục, các cơ quan nghiên cứu sớm hoàn thiện tài liệu số hóa về di tích, giúp học sinh ở mọi vùng miền của Tổ quốc có thể dễ dàng tra cứu, cảm nhận và tự hào về truyền thống hiếu học của quê hương.

Đảng bộ, chính quyền thủ đô tiên phong “đặt hàng chiến lược” đối với các trường đại học, viện nghiên cứu lớn nhằm giải quyết những bài toán thực tiễn vô cùng cấp thiết của Hà Nội, mạnh dạn trao cơ hội để các nhà khoa học trẻ được dấn thân vào thực tiễn, biến ý tưởng, giải pháp sáng tạo thành sản phẩm phục vụ đời sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn, năm 2076, Quốc Tử Giám tròn mốc son một nghìn năm tuổi. Chúng ta sẽ trao truyền cho các thế hệ mai sau không chỉ một di sản nghìn năm nguyên vẹn mà cả những giá trị tư tưởng, khát vọng hiền tài và đạo học luôn tỏa sáng, trở thành nguồn lực tinh thần quý báu soi đường cho dân tộc Việt Nam tiến bước, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hãy gìn giữ vẹn toàn từng nét chữ trên bia đá và hơn hết, hãy chăm lo để mọi em nhỏ trên khắp mọi vùng miền của Tổ quốc, từ núi cao đến đảo xa, đều được học hành đến nơi đến chốn, được đem tài trí cùng góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Đại diện thế hệ học sinh - sinh viên phát biểu. Ảnh: BTC.

Tiếp nối những dấu mốc lịch sử và thông điệp của lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật khắc họa truyền thống đào tạo, bồi dưỡng nhân tài và khát vọng phát triển đất nước.

Chương một mang tên Mạch nguồn đạo học, là điểm tựa lịch sử, khắc họa truyền thống tôn sư trọng đạo, khí tiết kẻ sĩ và sức mạnh hộ quốc an dân qua các mốc son từ khi vua Lý Nhân Tông ra chiếu thư xây dựng trường Quốc Tử Giám.

Chương hai - Hiền tài là nguyên khí quốc gia - nói về không gian hành động thời đại, gắn với tinh thần trọng dụng hiền tài, khởi nguồn từ sự tận tụy của người thầy, dòng chảy trao truyền sang thế hệ trẻ, và bùng nổ thành khát vọng cống hiến dựng xây đất nước.

Tiết mục Chàng vinh quy và Tinh hoa đạo học. Ảnh: BTC.

Lễ kỷ niệm tối 13/11 là tâm điểm của chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật kéo dài từ ngày 5/11 đến 15/11. Chuỗi sự kiện mang đến nhiều không gian triển lãm, trải nghiệm di sản và các hội thảo khoa học chuyên sâu.

Các hoạt động này được thiết kế hài hòa giữa chiều sâu học thuật và hình thức tiếp cận sáng tạo, tạo cơ hội cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, chạm tay vào di sản và cảm nhận rõ hơn mạch nguồn tri thức của dân tộc.