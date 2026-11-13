Khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026

Lễ hội do UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức, quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế và chuyên gia trong nước, quốc tế. Trong đó có gần 100 nghệ sĩ quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 21 quốc gia.

Với chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ” và định hướng kinh tế sáng tạo, lễ hội năm nay khai thác những giá trị văn hóa, di sản và truyền thống nghề thủ công của Thăng Long - Hà Nội, đồng thời kết nối với thiết kế đương đại, công nghệ và thị trường. Đây cũng là hoạt động tiếp nối hành trình xây dựng Hà Nội trở thành Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Thiết kế.

Đại biểu nhấn nút khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. Ảnh: BTC

Điểm nhấn trong đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật “Thăng Long Kẻ Nghệ”, được dàn dựng trên sân khấu thủy đình đương đại bên hồ Hoàn Kiếm với sự tham gia của 110 nghệ sĩ.

Chương trình kéo dài 36 phút, gồm 8 tác phẩm trong ba hồi “Mở nước”, “Thành phố” và “Tiếp nối”, kết hợp nghệ thuật truyền thống như chèo, tuồng, ca trù, xẩm, quan họ với opera, beatbox, hiphop, múa đương đại và âm nhạc điện tử.

Lễ hội năm nay được tổ chức tại 5 cụm không gian gồm: Quảng trường Sáng tạo; Đại Triển lãm chợ Đồng Xuân; đình và di tích trong phố cổ; Công viên Thống Nhất; các rạp hát và sân khấu cộng đồng.

Tại chợ Đồng Xuân, triển lãm đa giác quan “Chạm Đồng Xuân” (14-28/11) quy tụ 25 nghệ sĩ, nhóm nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, khai thác chất liệu từ đời sống thương mại của khu chợ. Đáng chú ý, các tiểu thương cũng tham gia vào quá trình sáng tạo, góp phần kết nối hoạt động kinh doanh truyền thống với nghệ thuật và thiết kế.

Toàn cảnh khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. Ảnh: BTC

Trong khu phố cổ, chuỗi hoạt động “Chuyện Đình trong Phố” đưa nghệ thuật đương đại đến 12 đình, hội quán và không gian di sản, kết hợp các hoạt động trải nghiệm in mộc bản, sơn mài, nhuộm lụa, trang trí quạt và khám phá phố nghề.

Tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm, triển lãm mỹ thuật Art Hanoi 2026 giới thiệu tác phẩm của 11 nghệ sĩ; các hội chợ “Nghề & Nghệ”, “Makers Market - Chăm hoa đua nở” quy tụ hơn 200 đơn vị sáng tạo.

Trong khi đó, Công viên Thống Nhất trở thành không gian thử nghiệm dành cho các ý tưởng sáng tạo trẻ với chương trình “Ươm mầm Sáng tạo”. Hai pavilion Mây và Kén dự kiến mở cửa từ ngày 21/11.

Bên cạnh đó, chương trình “Hà Nội Sáng Đèn” đưa nghệ thuật đến các nhà hát, rạp cổ, bảo tàng và không gian công cộng. Hơn 10 tọa đàm, hội thảo chuyên đề về kinh tế sáng tạo, thiết kế, di sản đô thị và phát triển thị trường cũng được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội.

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong đêm khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. Ảnh: BTC

Nhân dịp khai mạc, Hà Nội chính thức ra mắt nền tảng số văn hóa - du lịch HanoiGo trên ứng dụng iHanoi và website hanoigo.hanoi.gov.vn. Nền tảng tích hợp thông tin về điểm đến, di tích, danh lam thắng cảnh, không gian văn hóa, ẩm thực, cơ sở lưu trú, sự kiện và tour du lịch, hỗ trợ người dân, du khách tra cứu và lựa chọn trải nghiệm tại Thủ đô.

Thông qua lễ hội, Hà Nội kỳ vọng thúc đẩy kết nối giữa di sản, nghệ thuật, cộng đồng sáng tạo và doanh nghiệp, từng bước chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành sản phẩm, dịch vụ có giá trị kinh tế, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa và hệ sinh thái sáng tạo đô thị.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 13 đến 28/11. Gala bế mạc “Hà Nội, Những Vang Động” dự kiến tổ chức lúc 19h30 ngày 28/11 tại chợ Đồng Xuân.