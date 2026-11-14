Sản phẩm làng nghề thế giới hội tụ về Thủ đô Hà Nội

Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc truyền thống. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức, diễn ra từ ngày 13/11 – 16/11/2026 tại Khu di tích lịch sử đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Festival có quy mô 10.000 m2 với nhiều không gian chuyên biệt như không gian trưng bày, tạo tác sản phẩm làng nghề truyền thống và quốc tế; không gian thiết kế và sáng tạo; không gian chuyển đổi số; không gian Net-Zero gắn với chiến lược phát triển xanh, bền vững; không gian quảng bá sản phẩm của địa phương.

Điểm nhấn của Festival là sự hiện diện của khoảng 200 đại biểu quốc tế đến từ 40 - 50 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc 5 châu lục, cùng đông đảo các chuyên gia, nhà thiết kế, tổ chức quốc tế và các hiệp hội làng nghề trong nước.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động cũng được diễn ra như Hội thi sản phẩm thủ công Châu Á - Thái Bình Dương; Chương trình giao lưu văn hóa và trình diễn thời trang thủ công đặc sắc...

Sản phẩm làng nghề trưng bày tại Festival. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Tại buổi lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường cho rằng, Việt Nam luôn tự hào khi có những làng nghề truyền thống được gìn giữ và phát triển qua nhiều thế hệ.

Với Thủ đô Hà Nội - vùng đất trăm nghề, làng nghề không chỉ góp phần tạo việc làm, phát triển kinh tế mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của Thăng Long – Hà Nội.

Thành phố hiện có 337 làng nghề, làng nghề truyền thống và 47 nghề truyền thống quốc gia. Đặc biệt, 4 làng nghề tiêu biểu đã được vinh danh trong Mạng lưới các Thành phố Thủ công Sáng tạo Toàn cầu của Hội đồng Thủ công Thế giới gồm: Gốm sứ Bát Tràng, Dệt lụa Vạn Phúc, Điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng và Khảm trai – sơn mài Chuyên Mỹ, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ hai trên thế giới về số lượng thành viên tham gia mạng lưới danh giá này.

“Đây là niềm tự hào, đồng thời là trách nhiệm để Hà Nội tiếp tục bảo tồn và phát huy những giá trị nghề truyền thống,” ông Cường bày tỏ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Phó Chủ tịch TP Hà Nội nhấn mạnh, mỗi sản phẩm thủ công truyền thống không đơn thuần là một vật phẩm mà còn kết tinh tâm hồn, trí tuệ, thẩm mỹ và bàn tay tài hoa của nhiều thế hệ nghệ nhân. Bảo tồn làng nghề không chỉ là giữ sản phẩm, mà còn phải gìn giữ tri thức, kỹ năng nghề, không gian văn hóa và tạo điều kiện để các thế hệ tiếp nối nghề.

Trong định hướng phát triển, TP Hà Nội xác định bảo tồn và phát triển làng nghề là nhiệm vụ quan trọng, mang nhiều giá trị: vừa gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, vừa tạo sinh kế, việc làm bền vững cho người dân nông thôn, đồng thời góp phần phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, du lịch và công nghiệp văn hóa.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự thay đổi của thị trường và công nghệ đặt ra yêu cầu các làng nghề phải tiếp tục đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng, bảo vệ môi trường và mở rộng thị trường nhưng không đánh mất bản sắc riêng.

Tiếp nối những kết quả từ các kỳ Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề đã được tổ chức tại Hà Nội, Festival năm 2026 với phạm vi kết nối toàn cầu là bước phát triển mới trong hoạt động giao lưu và hợp tác quốc tế về thủ công mỹ nghệ.

Các gian hàng trưng bày, trình diễn, trải nghiệm, thiết kế sáng tạo, chuyển đổi số, sản xuất xanh và xúc tiến thương mại tại Festival không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn tạo điều kiện để nghệ nhân, doanh nghiệp và các đối tác gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội kỳ vọng, Festival sẽ trở thành cầu nối thiết thực giúp sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam nâng cao giá trị, mở rộng thị trường xuất khẩu, gắn kết với du lịch văn hóa và chuỗi giá trị toàn cầu. Quan trọng hơn, từ những cuộc gặp gỡ tại Festival sẽ hình thành các chương trình hợp tác cụ thể về truyền nghề, đào tạo, thiết kế, công nghệ và phát triển thị trường để những giá trị truyền thống tiếp tục có sức sống trong đời sống hiện đại.

Sản phẩm làng nghề trưng bày tại Festival. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Đưa Festival thành một diễn đàn quốc tế

Về phía quốc tế, ông Sundeep Kumar, Phó Chủ tịch Hội đồng Thủ công Thế giới (WCC) khu vực châu Á, đồng Chủ tịch Tiểu ban Thành phố Thủ công Thế giới đánh giá, với tổng 1.350 làng nghề có trên địa bàn, TP Hà Nội còn nhiều tiềm năng để được quốc tế công nhận và biết đến thông qua các chương trình của WCC.

Trên tinh thần đó, cùng với việc hai bên đang trao đổi về Biên bản ghi nhớ hợp tác, ông Sundeep Kumar đề xuất thời gian tới địa phương và WCC sẽ triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể.

Thứ nhất là thành lập Trung tâm Thủ công Thế giới tại Hà Nội. Đây có thể được xây dựng là một nền tảng quốc tế quy tụ các nghệ nhân, nhà thiết kế, nghiên cứu, doanh nhân...; tổ chức các hoạt động trình diễn, thiết kế sáng tạo, triển lãm, đổi mới sáng tạo và kết nối thương mại.

Sản phẩm làng nghề thế giới tề tựu về Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Ông Sundeep Kumar cũng đề xuất mở rộng hợp tác hai bên trong mảng giáo dục và kỹ năng thông qua WCC. Đại diện WCC nhấn mạnh về sự liên kết giữa các trường đại học – thiết kế - cơ sở giáo dục nghề nghiệp, để từ đó có thể đưa nghệ nhân vào lớp học, đưa sinh viên đến xưởng nghề và đưa tri thức truyền thống vào giáo dục thiết kế đương đại.

Một hợp tác khác được nhắc đến là kết nối nghệ nhân với thị trường quốc tế. “Thông qua mạng lưới WCC, chúng ta có thể thúc đẩy hợp tác thiết kế, triển lãm, kết nối với người mua và phát triển thị trường, đồng thời nghiên cứu một bản sắc quốc tế chung cho hàng thủ công Việt Nam thông qua ý tưởng Crafted in Vietnam – Chế tác tại Việt Nam,” ông Sundeep Kumar chia sẻ.

Tại đây, ông Sundeep Kumar cũng hy vọng, Festival này sẽ phát triển như một sự kiện quốc tế thường xuyên, quy tụ các nhà lãnh đạo quốc tế, các nghệ nhân, các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng làng nghề để cùng thảo luận về các vấn đề của ngành thủ công.

Một số hình ảnh sản phẩm tại Festival:

Mô hình làng quê Việt Nam. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Sản phẩm gốm Thanh Hà, Hội An. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Sản phẩm quốc tế trưng bày tại Festival. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Sản phẩm quốc tế trưng bày tại Festival. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Sản phẩm quốc tế trưng bày tại Festival. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN