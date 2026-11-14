Những giai điệu cách mạng tiếp lửa tình yêu quê hương ở Tây Ninh

Các diễn viên quần chúng thể hiện những ca khúc cách mạng bằng hình thức sân khấu hóa, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Tối 13/11, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh (cơ sở 2, phường Tân Ninh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức bế mạc, trao giải Hội diễn Nghệ thuật quần chúng ca khúc cách mạng với chủ đề “Vang mãi thời hoa lửa” tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất năm 2026, khép lại 3 ngày tranh tài sôi nổi, để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Hội diễn diễn ra từ ngày 11- 13/11, quy tụ 16 cụm thi đua đại diện cho 96 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Với sự chuẩn bị công phu, các đơn vị đã mang đến nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, kết hợp hát, múa, hoạt cảnh và các hình thức biểu diễn tổng hợp, tái hiện những trang sử hào hùng của dân tộc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và con người Tây Ninh.

Các tiết mục công diễn trong đêm bế mạc, trao giải Hội diễn “Vang mãi thời hoa lửa” được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa và hoạt cảnh, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Nhận định về Hội diễn, Tiến sĩ Trịnh Đăng Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, các chương trình có sự đầu tư kỹ lưỡng về kịch bản, biên tập và dàn dựng, với nhiều thủ pháp nghệ thuật sáng tạo, đặc biệt là cách kết nối các tiết mục bằng ánh sáng, chuyển động sân khấu, tạo cảm xúc và thu hút sự chú ý của khán giả.

Bên cạnh những ưu điểm, Trưởng Ban Giám khảo cũng lưu ý một số đơn vị cần sử dụng đạo cụ, màn hình LED hợp lý, bảo đảm hình ảnh trình chiếu gắn kết với diễn biến trên sân khấu, tránh ảnh hưởng đến sự theo dõi của khán giả. Theo ông Trịnh Đăng Khoa, những hạn chế này không lớn và có thể khắc phục trong thời gian tới. Ông Khoa cũng kỳ vọng các địa phương tiếp tục quan tâm, đầu tư cho phong trào văn nghệ quần chúng, phát huy những kết quả đạt được, nâng cao chất lượng Hội diễn trong những lần tổ chức tiếp theo.

Những hình ảnh sân khấu giàu cảm xúc khắc họa sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Lê Thị Hồng Kết, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh biểu dương tinh thần nỗ lực, cống hiến của 16 cụm thi đua đại diện 96 xã, phường; đồng thời ghi nhận sự làm việc công tâm, khách quan, trách nhiệm của Ban Giám khảo, Tổ thư ký và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tiết mục công diễn tái hiện những năm tháng đấu tranh gian khổ nhưng đầy hào hùng của quân và dân ta, tôn vinh tinh thần kiên cường, bất khuất vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Theo bà Lê Thị Hồng Kết, các chương trình nghệ thuật được đầu tư, dàn dựng công phu, có kết cấu mạch lạc, giàu tính nghệ thuật, mang đậm bản sắc văn hóa, con người Tây Ninh. Các tiết mục đã tái hiện những trang sử hào hùng, chiến công của quân và dân ta qua các thời kỳ kháng chiến; ca ngợi Đảng, Bác Hồ và khắc họa sinh động diện mạo quê hương trong công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển. Đặc biệt, chủ đề Hội diễn gắn với Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống yêu nước và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Ban Tổ chức trao giải Ba chương trình cho các đơn vị có thành tích nổi bật, ghi nhận sự đầu tư, dàn dựng và chất lượng nghệ thuật tại Hội diễn. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Bà Lê Thị Hồng Kết nhấn mạnh, Hội diễn khép lại nhưng phong trào văn hóa, văn nghệ không được phép dừng lại; đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục duy trì hoạt động văn nghệ tại cơ sở; phát huy những chương trình, tiết mục xuất sắc phục vụ nhiệm vụ chính trị và đời sống nhân dân; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng các hạt nhân văn nghệ, nhất là nhân tố trẻ; tăng cường phối hợp giữa Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh với 96 xã, phường trong định hướng, tập huấn và hỗ trợ nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng phong trào văn nghệ quần chúng trong thời gian tới.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao giải chương trình cho các cụm thi đua có thành tích xuất sắc, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Ở các thể loại biểu diễn, Ban Tổ chức trao giải Đơn ca, Múa độc lập, Hát múa và các thể loại khác như song ca, tam ca, nhạc cụ... Đồng thời, trao các giải phụ gồm Đạo diễn xuất sắc, Biên đạo múa xuất sắc và Tác phẩm về quê hương Tây Ninh hay nhất.

Các cụm thi đua đạt giải Nhì chương trình được Ban Tổ chức trao thưởng tại lễ bế mạc. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Hội diễn Nghệ thuật quần chúng ca khúc cách mạng “Vang mãi thời hoa lửa” là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 (24/11), tiến tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) và tổng kết “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Không chỉ là sân chơi nghệ thuật dành cho lực lượng văn nghệ quần chúng, Hội diễn còn tạo điều kiện để các địa phương giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát hiện và bồi dưỡng những hạt nhân văn nghệ ở cơ sở. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban Tổ chức trao các giải phụ, tôn vinh những đóng góp sáng tạo trong công tác đạo diễn, biên đạo múa và các tác phẩm nghệ thuật viết về quê hương Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Đặc biệt, Hội diễn tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của âm nhạc cách mạng trong đời sống hôm nay, trở thành nhịp cầu kết nối các thế hệ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng cống hiến trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.