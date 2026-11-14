Rộn ràng chuẩn bị ngày hội sắc màu văn hóa ở Lào Cai

Gìn giữ bản sắc vùng đất cách mạng

Ghi nhận PV Báo Xây dựng tối 13/11, khi màn đêm buông xuống trên vùng đất Việt Hồng, không khí tại khu vực sân khấu ngày hội trở nên rộn ràng. Những nhóm diễn viên quần chúng, giáo viên và người dân các thôn, bản tập trung luyện tập, tổng duyệt các tiết mục văn nghệ, chuẩn bị cho chương trình chào mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Clip: Những nhóm diễn viên quần chúng, giáo viên và người dân các thôn, bản tập trung luyện tập, tổng duyệt các tiết mục văn nghệ, chuẩn bị cho chương trình chào mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại xã Việt Hồng.

Trên sân khấu, những bộ trang phục truyền thống của đồng bào Tày, Dao nổi bật dưới ánh đèn. Tiếng nhạc vang lên, từng động tác múa được các diễn viên tập trung thể hiện.

Với cô giáo Đinh Thị Cúc, dân tộc Tày, Trường Mầm non Việt Hồng, xã Việt Hồng, được tham gia tiết mục múa mở màn là niềm vui và tự hào. Không chỉ góp sức tạo nên không khí sôi nổi cho ngày hội, cô còn mong muốn giới thiệu, lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương đến người dân và du khách.

Nhóm diễn viên quần chúng, giáo viên và người dân các thôn, bản chuẩn bị cho chương trình chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai.

Nằm dưới chân núi Nả, bên dòng ngòi Vần, ngôi nhà sàn cổ của cụ Trần Đình Khánh, nguyên Chánh tổng Lương Ca, là một địa chỉ đỏ gắn với lịch sử cách mạng ở Việt Hồng, tỉnh Lào Cai. Trong những năm 1944–1945, nơi đây từng là địa điểm nuôi giấu cán bộ, hội họp và là đại bản doanh của đội du kích Âu Cơ. Gia đình cụ Khánh đã hiến kho thóc hàng trăm tấn, trâu bò và tài sản để nuôi quân, góp sức cho phong trào cách mạng. Ngôi nhà cũng gắn với sự kiện thành lập Ban Cán sự Đảng liên tỉnh Phú Thọ - Yên Bái ngày 30/6/1945. Được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia, nơi đây không chỉ lưu giữ dấu ấn hào hùng của Chiến khu Vần - Hiền Lương mà còn là địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay.

Không khí háo hức ấy cũng hiện rõ trong câu chuyện của bà Nguyễn Thị Mây, dân tộc Tày ở Bản Phạ. Bà Mây phấn khởi khi địa phương tổ chức ngày hội, tạo dịp để bà con các thôn, bản gặp gỡ, giao lưu và cùng tham gia các hoạt động văn hóa. Với bà, những bộ trang phục truyền thống của người Tày, người Dao cùng các điệu múa, điệu dân vũ không chỉ làm đẹp thêm ngày hội mà còn là cách gìn giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Việt Hồng không chỉ được biết đến là vùng đất có truyền thống văn hóa đặc sắc mà còn là địa danh giàu dấu ấn lịch sử cách mạng. Nơi đây có Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia nhà ông Trần Đình Khánh và Khu di tích lịch sử Bản Vần. Đây chính là nền tảng để địa phương kết nối hoạt động văn hóa với việc giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào quê hương cho thế hệ hôm nay.

Ngôi nhà sàn cổ của cụ Trần Đình Khánh, nguyên Chánh tổng Lương Ca, là một địa chỉ đỏ gắn với lịch sử cách mạng ở Việt Hồng, tỉnh Lào Cai.

Ông Đào Trọng Hai, Phó chủ tịch UBND xã Việt Hồng cho biết, địa phương chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ gắn với tuyên truyền truyền thống cách mạng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Nét đặc sắc của Việt Hồng là văn hóa bản địa của đồng bào Tày, Dao, trong đó văn hóa người Tày có sự gắn bó sâu sắc cách mạng.

Theo kế hoạch của UBND xã, hội thi văn nghệ năm nay mang chủ đề "Việt Hồng - Sắc màu văn hóa - Khối đại đoàn kết toàn dân tộc", thu hút sự tham gia của 12 thôn, bản và các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Các tiết mục được lựa chọn với nhiều thể loại như đơn ca, tốp ca, múa, dân ca, dân vũ, hát Then - đàn Tính và trình diễn nhạc cụ truyền thống.

Không chỉ dừng lại ở những màn biểu diễn trên sân khấu, chương trình còn hướng tới quảng bá hình ảnh vùng đất Chiến khu Vần, giới thiệu cảnh quan, con người và những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương.

Tái hiện nghề truyền thống

Ông Triệu Văn Huấn, Phó chủ tịch UBND xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai cho biết, ngày hội văn hóa các dân tộc xã Tân Lĩnh được tổ chức nhằm tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

"Thông qua các hoạt động tái hiện nghề truyền thống, giới thiệu ẩm thực, trình diễn văn nghệ và trò chơi dân gian, địa phương mong muốn tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc quê hương. Đây cũng là dịp quảng bá tiềm năng du lịch, nông sản và văn hóa đặc trưng của Tân Lĩnh", ông Huấn nói.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Tân Lĩnh được tổ chức nhằm tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. (Ảnh minh hoạ)

Ngày hội diễn ra vào ngày 21-22/11, tại sân đền Đại Cại, xã Tân Lĩnh. Người dân trực tiếp mang sản phẩm đến giới thiệu, kết nối với du khách, để những sản vật quen thuộc có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, tạo giá trị kinh tế từ lợi thế văn hóa bản địa.

Bảo tồn văn hóa không nhất thiết phải bắt đầu bằng những chương trình lớn. Đôi khi, việc khuyến khích một gia đình tiếp tục làm nghề, một người trẻ học cách chế biến món ăn truyền thống hay một sản phẩm thủ công được giới thiệu rộng rãi là những bước đi thiết thực.