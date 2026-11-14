Xây dựng khối đại đoàn kết trên nền tảng văn hóa dân tộc

18/11Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

18–24/11Tuần văn hóa - đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Đà Nẵng

24/11Ngày Văn hóa Việt Nam

Kết nối, lan tỏa giá trị văn hóa

Tại Đà Nẵng, việc đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động theo hướng lấy người dân làm trung tâm góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa xứ Quảng và mở ra không gian kết nối, lan tỏa các giá trị văn hóa trong cộng đồng.

Người dân thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang hòa chung niềm vui trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Ảnh: NGỌC PHÚ

Lồng ghép hoạt động văn hóa cộng đồng

Với chủ đề “Tinh hoa văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết”, Tuần văn hóa - đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 diễn ra từ ngày 18-24/11 tại Công viên Biển Đông; phố đi bộ Bạch Đằng; các cơ sở văn hóa tại Hội An, Mỹ Sơn, Khâm Đức; các khu dân cư, thôn, tổ dân phố; nhà văn hóa, thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở; bảo tàng, thư viện, di tích, nhà hát; quảng trường, công viên, phố đi bộ và không gian công cộng.

Trước đó, từ ngày 1-18/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì hướng dẫn tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư gắn với hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam. Theo đó, các địa phương vận động nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; qua đó phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn văn hóa truyền thống, xây dựng “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”. Song song đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động Tuần văn hóa - đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Đến nay, nhiều khu dân cư đã lồng ghép hoạt động văn hóa cộng đồng, từ giao lưu văn nghệ; dân ca, dân vũ, nhạc cụ; trình diễn trang phục; giới thiệu ẩm thực; trò chơi dân gian; thể thao; trưng bày sản phẩm thủ công, nghề truyền thống trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, một số nơi còn chọn ít nhất một nội dung văn hóa đặc trưng hoặc mô hình có khả năng trở thành sản phẩm văn hóa cộng đồng để tổ chức và duy trì. Điển hình, tại phường Tam Kỳ, nhân dân các khối phố trên địa bàn tích cực tham gia nhiều hoạt động giao lưu thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng như hội thi Rung chuông vàng, các trò chơi dân gian và thi nấu bữa cơm đại đoàn kết.

Ông Nguyễn Quyết Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Kỳ cho biết, thông qua ngày hội, tinh thần đoàn kết được khơi dậy và lan tỏa, từ đó động viên mỗi người dân và gia đình chung tay xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, an toàn, nghĩa tình. Qua đó, góp phần đưa những giá trị văn hóa tốt đẹp tiếp tục duy trì và phát huy bằng những việc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Các hoạt động trải nghiệm tại Bảo tàng Đà Nẵng giúp các bạn trẻ có cơ hội cảm nhận và hiểu sâu hơn những giá trị văn hóa. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Nhiều hoạt động phong phú

Một trong những hoạt động văn hóa tiêu biểu trong Tuần văn hóa - đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tinh hoa văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết” diễn ra vào tối 23/11 tại Cung thể thao Tiên Sơn. Đây là chương trình nghệ thuật - giải trí có quy mô lớn, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp các đơn vị thực hiện, quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu và những gương mặt trẻ nổi bật của âm nhạc Việt Nam. Cạnh đó, chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân khu vực phía tây thành phố mang tên “Sắc màu văn hóa vùng cao” diễn ra vào tối 26/11 tại xã Khâm Đức sẽ giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc, nghệ thuật truyền thống đến bà con miền núi.

Lịch hoạt động tháng 11/2026

Một số hoạt động văn hóa, đại đoàn kết tại Đà Nẵng được nêu trong bài

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1–18/11Các khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam

10/11Mặt trận phường Thanh Khê phối hợp Công ty CP VN FOOD trao tặng một tấn gạo cho 100 hộ

14–17/11Các thôn Phước Công, Tà Dê, Nước Non và Xà Bau (xã Phước Chánh) lần lượt tổ chức ngày hội

18/11Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

18–24/11Tuần văn hóa - đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026; “Không gian giới thiệu bản sắc văn hóa Phước Chánh”

Tối 23/11Chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết” tại Cung thể thao Tiên Sơn

24/11Ngày Văn hóa Việt Nam

Tối 26/11Chương trình “Sắc màu văn hóa vùng cao” tại xã Khâm Đức

Hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan; tổ chức trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam và Đà Nẵng; chương trình “Cửa sổ điện ảnh” tại phố đi bộ Bạch Đằng, “Em với di sản” tại Công viên APEC và giao lưu, trình diễn nghệ thuật, giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Công viên bờ đông cầu Rồng. Cùng với đó, Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An tổ chức trưng bày chuyên đề “Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An - 40 năm xây dựng và phát triển” tại Công viên Hội An.

Bà Vũ Thị Ân, Phó Giám đốc Thư viện Đà Nẵng cho biết, đơn vị sẽ phối hợp UBND phường Bàn Thạch tổ chức triển lãm tài nguyên thông tin, tranh ảnh về lịch sử dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền thống yêu nước, văn hóa, danh nhân và con người Việt Nam, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố và cả nước. Đồng thời tổ chức các buổi tuyên truyền giới thiệu sách, giao lưu văn hóa văn nghệ và tìm hiểu văn hóa đọc cũng như trải nghiệm nhiều hoạt động giải trí. Qua đó, phát triển và xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình, nhà trường, cộng đồng, góp phần phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam.

Nhiều thiết chế văn hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố tổ chức đa dạng các hoạt động trải nghiệm giáo dục di sản gắn với chủ đề ngày Văn hóa Việt Nam 2026. Cụ thể, Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn tổ chức chương trình Khu đền tháp Mỹ Sơn - “Chạm di sản văn hóa Champa”; chương trình trải nghiệm văn hóa phi vật thể “Đánh thức sắc màu truyền thống Champa”... Cùng với đó, Bảo tàng Điêu khắc Chăm tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm di sản văn hóa Chămpa, gắn với phát huy giá trị sưu tập của bảo tàng...

Thông qua các hoạt động tương tác, khám phá và thực hành, mỗi người dân có cơ hội trực tiếp tiếp xúc, cảm nhận và hiểu sâu hơn những giá trị lịch sử, văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Đặc biệt, khi người dân trở thành chủ thể tham gia và sáng tạo các hoạt động văn hóa, di sản không chỉ được bảo tồn trong ký ức mà còn tiếp tục hiện diện và lan tỏa trong đời sống đương đại.

Cầu nối gắn kết yêu thương

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm nay cũng là cầu nối lan tỏa yêu thương và trách nhiệm cộng đồng trong chăm lo an sinh xã hội.

Tổ dân phố Thuận An 3 (phường An Khê) vận động nhà hảo tâm nhận phụng dưỡng suốt đời trường hợp neo đơn tại khu dân cư. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Chăm lo thiết thực từ cơ sở

Từ đầu tháng 11/2026 đến nay, các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố rộn ràng tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) gắn với ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Tại tổ dân phố Thuận An 3 (phường An Khê), ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra vào chiều thứ Bảy đầu tiên của tháng 11/2026. Điểm nhấn của ngày hội là các hoạt động chăm lo an sinh thiết thực ngay từ cơ sở.

Cụ Nguyễn Thị Tri (SN 1946) hiện sống một mình, mọi chi phí sinh hoạt, thuốc men đều trông chờ vào khoản trợ cấp hằng tháng. Thấu hiểu hoàn cảnh của cụ Tri, Ban công tác Mặt trận tổ dân phố Thuận An 3 vận động nhà hảo tâm nhận chăm sóc, phụng dưỡng cụ đến cuối đời với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng.

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“Tôi đã lớn tuổi, thường xuyên đau ốm lại không có thu nhập nên khoản hỗ trợ hằng tháng này rất ý nghĩa với tôi. Khoản tiền này giúp tôi có thêm kinh phí trang trải chi phí sinh hoạt, thuốc men để cuộc sống đỡ chật vật”

NGUYỄN THỊ TRITổ dân phố Thuận An 3, phường An Khê

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Khê phối hợp Công ty CP VN FOOD tặng 1 tấn gạo hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Tiếp nối hành trình san sẻ yêu thương, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ dân phố Thuận An 3 nhận đỡ đầu em Trương Nguyễn Kỳ Duyên (SN 2020, mồ côi mẹ) với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/quý trong thời gian 5 năm. Bên cạnh đó, từ nguồn vận động, tổ dân phố Thuận An 3 trao 12 suất quà, mỗi suất gồm 10kg gạo và 200 nghìn đồng tiền mặt hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn, đau ốm trên địa bàn, giúp các hộ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Trong ngày hội Đại đoàn kết gắn với ngày Văn hóa Việt Nam năm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Vang trích Quỹ Vì người nghèo tặng quà 120 hộ nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn tại 12 thôn, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng. Bên cạnh đó, Ban công tác Mặt trận của 12 thôn cũng tích cực vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn ủng hộ quỹ an sinh để chăm lo các đối tượng khó khăn, người cao tuổi neo đơn, tặng học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết

Không dừng lại ở những phần quà hay sự hỗ trợ trực tiếp tại ngày hội, nét đẹp nhân ái, tinh thần đoàn kết và sẻ chia tiếp tục được lan tỏa thông qua sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong chăm lo an sinh xã hội.

Đại diện Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh tặng thôn Duy Phước 30 triệu đồng góp phần chăm lo an sinh xã hội tại địa phương. Ảnh: ĐVCC

Tại phường Thanh Khê, dịp ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trích Quỹ vì người nghèo trao 800 suất quà (mỗi suất 500 nghìn đồng) hỗ trợ trường hợp khó khăn tại 80 tổ dân phố trên địa bàn, tiếp thêm niềm vui cho người dân trong ngày hội lớn. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường còn tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa, triển khai chuỗi hoạt động nhân ái hướng về người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Ngày 10/11, Mặt trận phường phối hợp Công ty CP VN FOOD trao tặng một tấn gạo, trị giá 50 triệu đồng, cho 100 hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Ý Nhi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Khê cho biết, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, đơn vị tiếp tục phối hợp các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao 28 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người có hoàn cảnh khó khăn, 37 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh mồ côi, học sinh khó khăn và 10 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi. Đồng thời, đẩy mạnh vận động Quỹ Vì người nghèo, tạo thêm nguồn lực chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tinh thần đoàn kết, chung tay vì người nghèo cũng được thể hiện rõ qua ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Nam Phước. Bên cạnh 85 suất quà tổng trị giá 42,5 triệu đồng do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Phước trao tặng, 17 thôn cũng huy động các nguồn lực tại cộng đồng và doanh nghiệp chung tay san sẻ với các đối tượng khó khăn. Điển hình, tại thôn Duy Phước, trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh tặng 30 triệu đồng đóng góp vào nguồn lực của thôn để chăm lo đời sống người dân và xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang, hiện đại.

Những phần quà sẻ chia

Một số con số chăm lo an sinh dịp ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được nêu trong bài

800suất quàPhường Thanh KhêMỗi suất 500 nghìn đồng, hỗ trợ trường hợp khó khăn tại 80 tổ dân phố

120hộ được tặng quàXã Hòa VangHộ nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn tại 12 thôn; mỗi suất 500 nghìn đồng

85suất quàXã Nam PhướcTổng trị giá 42,5 triệu đồng

12suất quàTổ dân phố Thuận An 3 (phường An Khê)Mỗi suất gồm 10kg gạo và 200 nghìn đồng tiền mặt

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, phường Thanh Khê phối hợp doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao:

28sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người có hoàn cảnh khó khăn

37thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh mồ côi, học sinh khó khăn

10suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi

Số liệu theo nội dung bài viết.

Theo ông Vũ Công Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Phước, những hoạt động chăm lo an sinh xã hội trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực về vật chất, tinh thần cho các hoàn cảnh khó khăn mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Thông qua vai trò kết nối của Mặt trận, sự chung tay của các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân, tinh thần đoàn kết được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, góp phần củng cố tình làng nghĩa xóm, xây dựng cộng đồng ngày càng gắn bó, góp phần thực hiện tốt phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Nhân lên sức mạnh nội sinh

Những buổi tập văn nghệ rộn ràng, nếp sống nghĩa tình nơi khu dân cư hay những giá trị truyền thống được gìn giữ giữa núi rừng... đang làm nên những sắc màu văn hóa trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) ở Đà Nẵng.

Người dân tổ dân phố Phước Lý 3 (phường Hòa Khánh) cùng chung tay dựng tuyến đường cờ, góp phần làm đẹp cảnh quan khu dân cư trước ngày hội. Ảnh: NAM BÌNH

Kết nối cộng đồng

Một buổi tối đến khu dân cư An Thành 2 (phường An Hải), nghe tiếng nhạc hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng. Bà Trần Thị Hiển (trú tổ dân phố An Hiệp 2) kể, gần một tháng nay, bà con ở khu dân cư tạm gác thói quen ra biển tập thể dục lúc 5 giờ 30 phút sáng để dành thời gian tập múa. Có hôm, buổi tập kéo dài đến 10 giờ sáng, chiều mọi người lại gặp nhau ôn bài. Những người không tham gia biểu diễn cũng góp vui bằng thức ăn, nước uống mang đến động viên...

Từ những sinh hoạt gần gũi ấy, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hải hướng đến việc đưa người dân trở thành chủ thể của các hoạt động văn hóa cộng đồng. Ông Đặng Đình Hưởng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hải chia sẻ, năm 2026 địa phương tổ chức các hoạt động Đại đoàn kết theo phương châm “lấy người dân làm trung tâm, khu dân cư làm nền tảng, văn hóa làm sợi dây gắn kết cộng đồng”. Tại 37 khu dân cư, người dân được khuyến khích tham gia các hội thi ẩm thực, trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ và hoạt động thể thao.

NGƯỜI DÂNtrung tâmKHU DÂN CƯnền tảngVĂN HÓAsợi dây gắn kết cộng đồng

Phương châm tổ chức các hoạt động Đại đoàn kết năm 2026 của phường An Hải

“lấy người dân làm trung tâm, khu dân cư làm nền tảng, văn hóa làm sợi dây gắn kết cộng đồng”

ĐẶNG ĐÌNH HƯỞNGChủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hải

Nếu ở An Hải, những buổi tập văn nghệ đưa người dân đến gần nhau thì tại tổ dân phố Phước Lý 3 (phường Hòa Khánh), nếp sống nghĩa tình trở thành điểm tựa gắn kết cư dân cũ và mới. Khu vực Phước Lý có những gia đình gắn bó lâu đời với vùng đất thuần nông, bên cạnh lớp cư dân chuyển đến sinh sống tại khu đô thị mới. Sự khác biệt về tuổi tác, điều kiện kinh tế và nếp sinh hoạt của khoảng 700 hộ dân đặt ra yêu cầu kết nối, tạo sự đồng thuận giữa các nhóm cư dân.

Tuyến đường cờ hình thành từ sự đóng góp công sức của người dân, góp phần làm đẹp diện mạo khu dân cư Phước Lý 3. Ảnh: KHÁNH NGỌC

Ông Đào Trí Tuệ, Phó ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Phước Lý 3 chia sẻ, ngay từ khi thành lập tổ dân phố mới cán bộ cơ sở đã đề xuất phân chia địa bàn theo hướng đan xen giữa khu dân cư cũ và khu đô thị mới, trên tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau. Những hộ có điều kiện kinh tế khá hơn hỗ trợ gia đình khó khăn; người trẻ am hiểu công nghệ giúp người lớn tuổi tiếp cận các phương thức sinh hoạt mới. Sự sẻ chia trong đời sống thường ngày dần tạo nền tảng để bà con cùng tham gia những công việc chung.

Ông Lê Sỹ, Tổ trưởng Tổ dân phố Phước Lý 3 cho hay, sau khi họp bàn, người dân địa phương thống nhất tổ chức ngày hội tại đình làng Phước Lý, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất. Cùng với việc chuẩn bị ngày hội, bà con khu dân cư tự nguyện góp tiền, góp sức chuẩn bị cho ngày hội. Như anh Bùi Lợi chủ động mang máy múc đến dọn cỏ, phát quang, làm sạch cảnh quan chung; anh Nguyễn Ngọc Anh góp công khoan, lắp đặt tuyến đường cờ; có hộ đóng góp hỗ trợ thêm kinh phí tổ chức bữa cơm thân mật cùng bà con... Mỗi người một hoàn cảnh, một cách góp sức, nhưng đều mong muốn góp phần làm nên ngày hội vui tươi, đầm ấm.

Người dân khu dân cư An Thành 2 (phường An Hải) tích cực tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: NAM BÌNH

Giữ mạch nguồn bản sắc

Nếu ở đô thị, văn hóa đình làng và tình nghĩa xóm giềng là điểm tựa kết nối các thế hệ cư dân thì tại miền núi, bản sắc văn hóa được gìn giữ qua tiếng nói, trang phục, ẩm thực, nhạc cụ và những tri thức được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Tại xã Phước Chánh, từ ngày 14-17/11, các thôn Phước Công, Tà Dê, Nước Non và Xà Bau lần lượt tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với ngày Văn hóa Việt Nam. Bên cạnh các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, địa phương chú trọng tổ chức hội thi ẩm thực truyền thống, tạo dịp để bà con giới thiệu những món ăn, thức uống đặc trưng cùng cách chế biến được trao truyền qua nhiều thế hệ. Từ những món ăn quen thuộc trong đời sống, người lớn tuổi có dịp kể lại câu chuyện về phong tục, tập quán và nếp sinh hoạt của cộng đồng. Những tri thức bản địa vốn được trao truyền chủ yếu trong gia đình, thôn bản nay có thêm không gian giới thiệu, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về nguồn cội và thêm tự hào về bản sắc của dân tộc mình.

Qua những buổi tập văn nghệ, người dân khu dân cư An Thành 2 (phường An Hải) có thêm cơ hội gặp gỡ, sẻ chia và gắn bó với nhau. Ảnh: KHÁNH NGỌC

Tiếp nối các hoạt động này, từ ngày 18-24/11, xã Phước Chánh tổ chức “Không gian giới thiệu bản sắc văn hóa Phước Chánh” tại trụ sở UBND xã. Trang phục, nhạc cụ, hình ảnh sinh hoạt và các hiện vật do người dân tự nguyện cung cấp sẽ được trưng bày, giới thiệu. Không gian này không chỉ góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa đặc trưng mà còn tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia quảng bá hình ảnh quê hương. Theo ông Nguyễn Quốc Kỷ, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Chánh, việc tổ chức các hoạt động văn hóa gắn với ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giúp nâng cao ý thức tự hào dân tộc, khuyến khích người dân chủ động bảo tồn trang phục và những tập quán tốt đẹp. Đây cũng là nền tảng để địa phương từng bước khai thác giá trị văn hóa phục vụ phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Văn hóa không chỉ được lưu giữ trong những không gian truyền thống hay các dịp lễ hội mà còn hiện diện trong cách người dân ứng xử, sẻ chia và chung tay với công việc cộng đồng. Chính từ những điều bình dị ấy, sức mạnh nội sinh được bồi đắp, tạo nền tảng để mỗi khu dân cư gìn giữ bản sắc và cùng phát triển.

Nội dung: HẠO LƯƠNG - LAM PHƯƠNG - NAM BÌNH - KHÁNH NGỌC

Trình bày: MINH TẠO