Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự APEC tại Trung Quốc, tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17-20/11.

Kể từ khi thành lập năm 1989, qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, APEC tiếp tục khẳng định là cơ chế liên kết kinh tế khu vực hàng đầu, khởi xướng và đi đầu thúc đẩy xu thế tự do hóa kinh tế, thương mại và đầu tư trong khu vực và trên thế giới, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hợp tác APEC tập trung vào 3 trụ cột chính: Tự do hóa thương mại và đầu tư; thuận lợi hóa kinh doanh và hợp tác kinh tế - kỹ thuật, nâng cao năng lực, phát triển bình đẳng và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Phạm Hải

Diễn đàn hiện có 21 nền kinh tế thành viên, trong đó bao gồm những nền kinh tế hàng đầu thế giới (Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản…), 9 thành viên Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) và nhiều nền kinh tế mới nổi, phát triển năng động, đại diện khoảng 37% dân số thế giới, đóng góp 62% GDP và 48% thương mại toàn cầu.

APEC hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận, tự nguyện và không ràng buộc; không có Hiến chương hay điều lệ. APEC dùng khái niệm “nền kinh tế”; lãnh đạo cấp cao của các thành viên được gọi chung là các nhà lãnh đạo kinh tế.

Việt Nam trở thành thành viên chính thức của APEC vào năm 1998. Đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

APEC là diễn đàn quy tụ 15 trong 30 đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và là các đối tác kinh tế, thương mại quan trọng hàng đầu của nước ta, chiếm hơn 77% thương mại, gần 81% đầu tư trực tiếp và hơn 85% du lịch. 13 trong 19 Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đang triển khai, đàm phán là với thành viên APEC. Trong đó, 17 trên tổng số 20 thành viên APEC là đối tác FTA của Việt Nam.

Dấu ấn của Việt Nam trước lễ chuyển giao APEC 2027

Sau gần 30 năm tham gia APEC, Việt Nam đã khẳng định được uy tín và vị thế tại diễn đàn. Sự tham gia và đóng góp của Việt Nam tại APEC có sự thay đổi mạnh mẽ về chất, chuyển từ tham gia để học hỏi và hội nhập sang chủ động đóng góp và định hướng hợp tác của diễn đàn.

Năm APEC 2026 do Trung Quốc đăng cai có chủ đề “Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng” với 3 ưu tiên về mở cửa, đổi mới và hợp tác.

Trung Quốc tích cực thể hiện vai trò chủ nhà APEC 2026, tạo dấu ấn trong tiến trình hợp tác APEC, cả về nội dung lẫn công tác tổ chức.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò thành viên tích cực của Diễn đàn, phối hợp chặt chẽ với các thành viên APEC để cụ thể hóa các định hướng, ưu tiên hợp tác của Năm APEC 2026 thông qua các kênh Hội nghị Bộ trưởng, Hội nghị SOM; thúc đẩy, lồng ghép các quan tâm của Việt Nam về tạo thuận lợi thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự các hoạt động chính của tuần lễ cấp cao APEC 2026, gồm: Hội nghị cấp cao APEC; Lễ chuyển giao vai trò chủ nhà APEC 2027; phát biểu chính tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC và chứng kiến lễ bàn giao vai trò Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC...

Đoàn Việt Nam sẽ tham dự tất cả các hoạt động lớn của tuần lễ cấp cao, tiếp xúc rộng rãi các đối tác quan trọng trong APEC và các tập đoàn doanh nghiệp lớn ở khu vực.

Cũng theo Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Philippines, Chủ tịch Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47) Faustino "Bojie" De Guzman Dy III, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA-47 tại Manila, Philippines, từ ngày 17-18/11.

AIPA-47 có chủ đề "Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm". Tham dự Đại hội đồng có lãnh đạo các Nghị viện thành viên các nước ASEAN, Nghị viện các nước Quan sát viên AIPA, Ban Thư ký AIPA, Ban Thư ký ASEAN, cùng các khách mời và đối tác phát triển của AIPA.