Chủ tịch tỉnh Cao Bằng gửi thư cảm ơn du khách

Đồi cỏ cháy Ba Quáng (Cao Bằng) 'đẹp như điện ảnh' Hiện video nhận về hơn 600.000 lượt xem cùng hàng nghìn bình luận khen ngợi về góc quay "tuyệt đối điện ảnh".

Khoảng 23h, ngày 11/11, Vũ Thị Mai (Hà Nội) được một tài khoản Facebook lạ nhắn tin, giới thiệu là Chánh Văn phòng UBND Cao Bằng, chuyển đến lá thư cảm ơn do đích thân Chủ tịch tỉnh viết, kèm theo chữ ký.

Ban đầu, Mai không tin lá thư là thật nên yêu cầu người liên hệ cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, sau đó nhờ người quen ở Cao Bằng xác minh. Khi chắc chắn người này công tác tại UBND Cao Bằng, cô mới đồng ý nhận lá thư và đọc kĩ từng chữ.

Trong lá thư, vị Chủ tịch bày tỏ niềm vui khi xem video về đồi cỏ cháy Ba Quáng (xã Vinh Quý) mà Mai đăng tải trên trang cá nhân ngày 7/11.

Lá thư của Chủ tịch tỉnh được Mai đăng tải trên trang cá nhân. Ảnh: NVCC.

Ông cảm ơn nữ du khách đã dành thời gian đến khám phá, ghi lại thước phim đẹp khiến nhiều người muốn đến Cao Bằng. Đồng thời mong muốn cô tiếp tục chia sẻ trải nghiệm để lan tỏa hình ảnh du lịch địa phương.

Mai cho biết mình bất ngờ vì lá thư như một lời nhắn chân thành, không có cảm giác được gửi từ người lãnh đạo. Lời mời quay lại Cao Bằng uống trà khiến cô cảm thấy được tôn trọng.

"Chủ tịch có nhờ Chánh Văn phòng chuyển thêm lời rằng chúng tôi đã đi đường xa đến, dành nhiều thời gian và công sức quay video để quảng bá Cao Bằng, nên việc ông dành vài phút viết lá thư chỉ là hành động nhỏ. Theo tôi tìm hiểu, Chủ tịch không phải là người Cao Bằng, nhưng luôn dốc lòng muốn mang du lịch địa phương tiến xa. Tôi càng cảm kích ông hơn", cô kể.

Mai bắt đầu những chuyến du lịch từ 6-7 năm trước, khi quyết định nghỉ công việc ngân hàng, để thay đổi con người và cuộc sống.

Cô thường đi một mình, tìm đến những nơi chưa bị tác động nhiều và ít xuất hiện trên bản đồ du lịch. Có những tuần hầu như cô không ở nhà hoặc đang trên cung đường vùng cao.

Chuyến đi Cao Bằng kéo dài 3 ngày 2 đêm là lần thứ 3 nữ du khách trở lại vùng đất này, do gợi ý từ nhiều người trên mạng xã hội. Trong những ngày ở đây, cô đã khám phá núi Mắt Thần, hồ Thang Hen, thác Thàm Khám, Ngườm Bang, núi Ngọc Côn...

Theo cô, Cao Bằng có đủ sông suối, thác nước dày đặc, cùng những cảnh sắc tự nhiên vẫn còn nét nguyên sơ. Người dân địa phương cũng hiền lành, chất phác.

Mai cho biết mình không phải KOL, KOC hay travel blogger, cũng không xây dựng kênh để kiếm tiền. Cô chỉ là một người thích đi du lịch, dùng tiền túi để giữ góc nhìn riêng về điểm đến. Những video chủ yếu được ghi lại bởi người quay phim thường đồng hành cùng cô trong những chuyến du lịch phía Bắc. Mục đích lan tỏa cảnh đẹp Việt Nam.

"Trong tất cả, video về đồi cỏ cháy Ba Quáng được nhiều sự quan tâm. Đây cũng là nơi tôi thích nhất, cảnh sắc mãn nhãn, có những nơi gần như không có dấu chân con người. Đúng như những gì tôi luôn tìm kiếm ở từng điểm đến", nữ du khách nói.

Tuy nhiên, so với lượng khách quốc tế nhộn nhịp ở Hà Giang (cũ), Mai khá tiếc khi thấy Cao Bằng vẫn chưa được nhiều du khách biết đến, dù có đủ tiềm năng du lịch. Cô hy vọng những thước phim của mình phần nào thôi thúc du khách lên kế hoạch đến vùng đất này. Khi du lịch phát triển, người dân sẽ có thêm thu nhập và cuộc sống sung túc hơn.

Hình ảnh nữ du khách ghi lại tại cầu Pác Ngà, đập Ngọc Côn và hoàng hôn trên đồi cỏ cháy Ba Quáng. Ảnh: Vũ Thị Mai.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND Cao Bằng cho biết lá thư là tình cảm và lời cảm ơn từ tận đáy lòng mà ông muốn đến nhà sáng tạo nội dung Vũ Thị Mai vì góp phần quảng bá hình ảnh Cao Bằng. Hiện ông đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng liên hệ xin phép sử dụng hình ảnh của nữ du khách trong những hoạt động giới thiệu địa phương.

Dự kiến tháng 12, nữ du khách sẽ quay lại Cao Bằng để khám phá thêm 2 địa điểm bỏ lỡ trong chuyến đi. Đầu tiên là thác Bản Giốc, nơi cô chưa có điều kiện sử dụng flycam để ghi lại toàn cảnh. Tiếp đó là một hồ nước có cảnh sắc mùa lá đỏ.