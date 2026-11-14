Huế tổ chức diễu hành xe đạp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Ngày Văn hoá Việt Nam

Chiều 13/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, vào lúc 7h ngày 24/11 tới đây, đơn vị tổ chức chương trình “Diễu hành bằng xe đạp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam”.

Chương trình nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, lan tỏa tình yêu di sản và nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa Huế. Thông qua hình thức diễu hành bằng xe đạp, Ban Tổ chức mong muốn tạo nên một hoạt động văn hóa cộng đồng, kết nối di sản với đời sống đương đại, đồng thời quảng bá hình ảnh thành phố Huế giàu bản sắc, thân thiện và năng động.

Theo đó, Ban tổ chức bố trí 200 xe đạp GCOO phục vụ đoàn diễu hành, khuyến khích người tham gia mặc áo dài truyền thống. Đoàn sẽ xuất phát từ Quảng trường Ngọ Môn, di chuyển theo lộ trình: Ngọ Môn - đường Lê Huân - đường Ông Ích Khiêm - Cửa Nhà Đồ - đường Lê Duẩn - cầu Nguyễn Hoàng - đường Bùi Thị Xuân - đường Lê Lợi - cầu Phú Xuân - Cửa Ngăn và trở về Ngọ Môn.

Lộ trình diễu hành đi qua nhiều tuyến đường và không gian cảnh quan đặc trưng của thành phố Huế. Ảnh: Trung tâm BTDT Cố đô Huế

Hành trình đi qua nhiều tuyến đường và không gian cảnh quan đặc trưng của thành phố, góp phần giới thiệu vẻ đẹp kiến trúc, cảnh quan và nhịp sống Huế đến người dân, du khách. Đây cũng là dịp để cộng đồng trực tiếp tham gia hoạt động văn hóa ý nghĩa, tăng cường sự gắn kết giữa con người với di sản và không gian đô thị Cố đô.

Việc lựa chọn xe đạp làm phương tiện diễu hành còn truyền tải thông điệp về giao thông xanh, khuyến khích rèn luyện sức khỏe, lối sống tích cực và sự hài hòa giữa bảo tồn di sản với phát triển đô thị bền vững.

Đặc biệt, được tổ chức đúng Ngày Văn hóa Việt Nam, chương trình góp phần khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, khuyến khích cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, chủ động tham gia gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống.

Thông qua hoạt động này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế kỳ vọng tiếp tục lan tỏa tình yêu văn hóa, thúc đẩy sự gắn kết cộng đồng với di sản, góp phần xây dựng hình ảnh Huế là đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan và thân thiện với môi trường.