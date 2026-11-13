Vũng Tàu sắp có chuỗi trải nghiệm từ khảo cổ đến hát bội, đờn ca tài tử và thời trang

Trưng bày chuyên đề “Khảo cổ học ven biển, hải đảo TP.HCM - Những phát hiện mới giai đoạn 2020-2025” sẽ diễn ra tại Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Các hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết (18-24.11), gắn với Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23.11.

Đây cũng là dịp để các thiết chế văn hóa tại khu vực Vũng Tàu giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa địa phương thông qua hoạt động trưng bày và biểu diễn nghệ thuật.

Theo Ban tổ chức, mở đầu chuỗi hoạt động, chiều 15.11, Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cơ sở 2, số 4 Trần Phú, phường Vũng Tàu, TP.HCM) sẽ khai mạc trưng bày chuyên đề “Khảo cổ học ven biển, hải đảo TP.HCM - Những phát hiện mới giai đoạn 2020-2025”.

Một số hiện vật sẽ được giới thiệu tại sự kiện trưng bày

Chuyên đề giới thiệu kết quả hợp tác nghiên cứu giữa Bảo tàng và Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, tập trung vào những phát hiện khảo cổ từ vùng đồi đất đỏ, khu vực cửa sông, ven biển đến Côn Đảo.

Đưa nghệ thuật truyền thống vào không gian bảo tàng

Từ 18h đến 20h30 ngày 15.11, Bảo tàng phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM tổ chức hành trình trải nghiệm “Dấu ấn con tàu trắng”.

Điểm thú vị là các tiết mục được bố trí ngay trên tuyến tham quan: Xây chầu đại bội gợi không khí đình làng Nam Bộ, Tiếng vọng trăm năm đưa đờn ca tài tử vào không gian trưng bày, còn Khoảnh khắc hòa bình kết hợp âm nhạc, ca hát và hoạt cảnh tại phần giới thiệu về Côn Đảo.

Cùng thời gian, nghệ thuật dân gian của đồng bào Chơ Ro cũng được giới thiệu qua hai tiết mục Mừng khách về với làng Chơ Ro và Hội làng Cồng chiêng - Dân ca Chơ Ro.

Tiết mục Mừng khách về với làng Chơ Ro do Đào Quốc Trung sưu tầm, dàn dựng, kết hợp biểu diễn chiêng, hát dân ca và múa theo chiêng, với sự tham gia của 15 nghệ nhân Chơ Ro. Cùng với đó, Hội làng Cồng chiêng - Dân ca Chơ Ro do Dương Văn Củng biên đạo, cũng có sự tham gia biểu diễn của 15 nghệ nhân Chơ Ro.

Khách tham quan được chia thành từng nhóm tối đa 40 người, các lượt xuất phát cách nhau 30 phút. Trên tuyến trải nghiệm, Ban tổ chức bố trí điểm dừng thưởng trà hoặc nước mát rong biển.

Tiếp nối hành trình tham quan là đêm hội di sản “Sắc màu biển gọi”, diễn ra từ 20h30 đến 21h45 tại sân khấu ngoài trời của Bảo tàng. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội, nhóm 135, nhóm Nhật Nguyệt, rapper Minh Hy và Vũ đoàn Viva.

Bên cạnh hát bả trạo và các tiết mục mang âm hưởng sinh hoạt văn hóa dân gian, chương trình giới thiệu tiết mục Ông già cõng vợ đi xem hội. Các phần trình diễn ca hát, vũ đạo hiện đại sẽ tiếp nối, khép lại bằng đại cảnh “Việt Nam tinh hoa”.

Áo dài lấy cảm hứng từ nghệ thuật hát bội

Cùng ngày, tại Khu di tích Bạch Dinh (số 6 Trần Phú, phường Vũng Tàu, TP.HCM), chương trình nghệ thuật và thời trang “Dấu xưa - Sắc mới” sẽ diễn ra từ 20h đến 21h, giới thiệu ba bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Việt Hùng.

Ban tổ chức đang hoàn tất công tác chuẩn bị

Lấy cảm hứng từ mặt nạ và phục trang hát bội, các thiết kế được giới thiệu qua ba chương “Dấu xưa”, “Lan tỏa” và “Nét mới”. Chương trình kết hợp trình diễn áo dài với các cổ bản hát bội, tạo sự gặp gỡ giữa nghệ thuật sân khấu truyền thống và ngôn ngữ thời trang đương đại.

Trước giờ trình diễn, từ 18h đến 20h, tại Bạch Dinh còn có hoạt động “Nét xưa - Cổ phục”, giới thiệu trang phục Việt Nam qua các thời kỳ. Tại khu vực sảnh sau di tích, công chúng có thể tìm hiểu nghệ thuật hóa trang, phục trang và cách tạo hình nhân vật hát bội.

Thông qua việc kết hợp trưng bày, tham quan và biểu diễn, chuỗi hoạt động ngày 15.11 mở thêm cách tiếp cận di sản, đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống đến gần công chúng trong không gian bảo tàng và di tích.

Đây cũng là dịp để người dân, du khách tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương qua hiện vật, làn điệu dân gian, sân khấu truyền thống và những sáng tạo thời trang lấy cảm hứng từ di sản.