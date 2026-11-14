Phường Hòa Cường tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam

Nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc được trình diễn tại ngày hội. Ảnh: KHÁNH LINH

Với chủ đề “Tinh hoa văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết”, ngày hội là dịp ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Phát biểu tại ngày hội, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Cường cho biết, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn quyết định những thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thời gian qua, Mặt trận phường cùng các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, phát huy vai trò của nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động.

Triển khai các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện nếp sống văn minh đô thị và phát huy tinh thần tương thân tương ái, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Sự kiện trở thành ngày hội gắn kết người dân trên địa bàn phường. Ảnh: KHÁNH LINH

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Cường trao ghi nhận “Tấm lòng vàng Vì người nghèo” cho 25 tập thể có đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội; khen thưởng 7 ban công tác Mặt trận khu dân cư có thành tích trong cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026 do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát động.

Ban tổ chức cũng trao giải các nội dung thi kéo co, bịt mắt đập niêu, nhảy bao bố, Hội thi Tuyên truyền viên giỏi và giải toàn đoàn. Các hoạt động thu hút 10 đội thi đến từ các khu dân cư.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Cường trao ghi nhận “Tấm lòng vàng Vì người nghèo” cho các tập thể có đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội. Ảnh: KHÁNH LINH

Trước đó, trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc được tổ chức như hòa tấu nhạc cụ dân tộc, múa, biểu diễn thời trang các dân tộc, trống hội với chủ đề “Hào khí đại đoàn kết”.